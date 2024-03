La Volkswagen Polo Robust (2024) se prend pour un tout-terrain

La gamme de Volkswagen laisse le choix entre plusieurs crossovers et autres SUV. Mais au Brésil, pas besoin d’opter pour l’un de ces modèles pour rouler dans une voiture adaptée à la conduite en-dehors des sentiers battus. La division locale du constructeur allemand lance en effet la bien nommée Polo Robust dont la présentation et les réglages ont été modifiés pour la rendre plus compatibles avec des excursions hors bitume.

Ne vous attendez pas pour autant à une auto particulièrement radicale dans sa transformation. Elle augmente surtout sa garde au sol et approche plutôt l’esprit d’une Dacia Sandero Stepway, même si les communicants de la marque affirment qu’elle a carrément été testée et mise au point dans le but de plaire à une clientèle du secteur agricole notamment. Son intérieur a été spécialement étudié pour pouvoir être lavé facilement avec des sièges en vinyle et des tapis de sol en caoutchouc. Il y a également un attelage à l’arrière.

84 chevaux sous le capot

La Polo Robust n’est pas un monstre de puissance et se contente d’un petit bloc essence atmosphérique de 84 chevaux et 101 Nm de couple. Rappelons que la Polo brésilienne diffère sensiblement de notre version européenne, qui ne dispose d’ailleurs d’aucune version de ce genre (même si on se souvient de la Cross Polo proposée par le passé).