La Dacia Sandero prend de l'avance sur la Volkswagen Golf

La Dacia Sandero avait déjà failli devenir la voiture neuve la plus vendue d’Europe en 2023, seulement coiffée au poteau par le Tesla Model Y qui a littéralement dominé le marché automobile mondial.

Mais en 2024, tout change. Le Tesla Model Y n’a plus rien d’un best-seller européen : rejeté en huitième position du marché après les six premiers mois, il ne figure qu’à la 24ème position sur le dernier mois de juillet d’après les données de JATO. Et la Sandero fait désormais la course en tête.

La citadine low-cost prend de l’avance sur la Golf

Alors qu’elle était talonnée par la Volkswagen Golf au premier semestre 2024, la Dacia Sandero prend de l’avance sur ce dernier mois de juillet : non seulement elle a été le modèle neuf le plus vendu avec 22 398 unités écoulées soit une hausse de 34%, mais la Golf n’est que dixième en juillet avec 13 924 exemplaires vendus et une baisse de 13%. Compte tenu de l’écart actuel entre les deux voitures (25 077 unités), il va devenir de plus en plus difficile à la Golf de combler son retard sur la petite Roumaine d’ici la fin de l’année.

Pour Dacia, ce serait une grande première d’avoir l’un de ses modèles tout en haut du classement européen. Et ça illustrerait à quel point les voitures neuves sont devenues chères, obligeant les consommateurs à se reporter vers des modèles le plus abordable possible.