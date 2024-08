Le duel surprise entre la Volkswagen Golf et la Dacia Sandero

La conquête mondiale du Tesla Model Y n’a pas épargné le marché européen. Après une année 2022 où la Peugeot 208 avait réussi l’exploit de détrôner la Volkswagen Golf installée en tête du marché automobile du Vieux continent depuis la nuit des temps ou presque, c’est le SUV électrique américain qui s’est imposé comme la voiture neuve la plus vendue en Europe en 2023. Pas moins de 254 822 exemplaires du modèle ont trouvé preneur l’année dernière, juste devant les 235 893 unités de la Dacia Sandero.

Mais attention, tout change pour 2024. Après l’année des records, le Tesla Model Y est rentré dans le rang. D’après les analystes de Jato, il ne figure qu’en huitième position du classement des voitures neuves les plus vendues dans la zone Europe (28 pays) au premier semestre 2024 avec 101 181 exemplaires écoulés soit une baisse de 26% par rapport au premier semestre 2023.

La Sandero devant la Golf !

En tête du classement, la Dacia Sandero semble bien partie pour prendre sa revanche sur l’année dernière. Avec 143 596 unités vendues (augmentation de 16% par rapport au premier semestre 2023), elle fait la course en tête devant la Volkswagen Golf (126 993 unités vendues à +43%). Mais la dynamique est telle pour la compacte allemande qu’elle pourrait retrouver son trône : récemment restylée, elle a repris des forces depuis les mauvaises années 2022 et 2023 et domine désormais le T-Roc (quatrième à 111 381 unités). La Renault Clio reste proche (troisième à +15% avec ses 114 623 exemplaires écoulés) et la Peugeot 208 est légèrement décrochée (5ème à 107 097 unités). Le gros rebond de la Golf va-t-il lui permettre de rattraper la Sandero d’ici la fin de l’année ? La citadine roumaine low-cost va-t-elle devenir la reine d’Europe ce qui constituerait à la fois un résultat aussi historique que révélateur sur l’état du marché ? Plus que deux trimestres pour les départager.