Malgré des ventes moins importantes que le marché, Dacia se rit de ses soucis

Il est des baisses de régime enviables. Dacia, qui a publié hier ses résultats du premier semestre de cette année devrait faire grise mine. Et pourtant, la direction de la marque regroupée au grand complet affiche un large sourire.

Logiquement, il n'y a pas de quoi pavoiser lorsque l’on annonce une hausse de ses ventes plus basse que celles du marché en général. Et pourtant, la marque franco roumaine avait quelques arguments à faire valoir pour justifier sa bonne humeur. Et ils sont plutôt sérieux.

Soit, les ventes de Dacia ont augmenté de 3,8 % seulement, avec 358 500 immatriculations, alors que le marché général a connu un rebond de 4,5 %. Pas de quoi dérider les dirigeants, d’autant que la marque a fait mieux que l’intégralité de ses rivaux pendant plusieurs années. De quoi rassurer la direction financière du groupe Renault.

La vedette du groupe Renault

Car la marque pas chère reste la cash machine du losange qui a, lui aussi, publié ses résultats hier et s’ils sont en hausse de 1,9 %. Inférieurs à Dacia et au reste du marché, ils sont pourtant réalisés avec de jolies performances pour les modèles des segments supérieurs (Rafale, Espace, Austral) qui dégagent de fortes marges.

Mais comment le Roumain parvient-il à ce score, malgré tout très enviable, alors que son Duster est en pleine période de renouvellement et que le petit Spring tout électrique est renvoyé à ses chères études faute de bonus ? Pour ce dernier, la cause semble entendue : ses ventes ont tout simplement été divisées par deux depuis le début de l’année. Et si son récent restylage est sensé lui donner du tonus, les nouvelles règles européennes, et ses taxes douanières à l’entrée de l’Union concernant l’importation de voitures fabriquées en Chine, pourraient avoir sa peau.

Reste le Duster. Le succès de l’engin est tel que, même le modèle en fin de vie s’est vendu. Dacia en a distribué 114 000 exemplaires ses six derniers mois, alors que les prises de commandes de la nouvelle mouture n’ont été ouvertes qu’en mars et que les concessionnaires ne sont livrés que depuis un petit mois.

Alors qu’en principe, la période de transition entre la fin d’un modèle et l’arrivée du suivant se traduit par une chute libre des ventes, l’inverse s’est produit pour le Duster, qui enregistre une hausse de 1,7 %. Quant au nouveau modèle, il a déjà enregistré 6 000 commandes dont 87 % concernent les deux finitions les plus élevées, les plus chères, et donc les plus rentables. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, 30 % de ces commandes sont des hybrides.

Et le SUV n’est pas seul en son royaume de l’auto abordable. La petite Sandero enfonce le clou du succès avec une hausse des ventes de 19% ces six derniers mois. Résultat : elle est en tête des ventes dans toute l’Europe avec ses 160 000 unités supplémentaires vendues. Quant au Jogger, s’il ne batifole pas sur les mêmes sommets, ses ventes sont similaires à ceux des semestres précédents, avec 51 000 ventes, alors que l’on aurait pu regretter qu’il ne se fasse voler la vedette par le nouveau Duster.

Autant de raisons qui permettent à Dacia d’envisager ce pseudo trou d’air avec le sourire. Quant à la suite, la marque ne s’inquiète pas : le Duster va prendre sa vitesse de croisière et 2025 et ne devrait pas voir les ventes se relâcher. Car en plus du SUV urbain, son grand frère à sept places Bigster sera présenté à la fin de cette année, pour une mise sur orbite dès l’an prochain.