L'année 2023 fut un bon cru pour le groupe Renault

Luca de Meo peut être satisfait des résultats commerciaux de son groupe. Les trois marques affichent de belles progressions puisqu’Alpine a connu une croissance de 22,1 % (4 328 unités), Dacia a augmenté ses ventes de 14,7 % (658 321 unités) et Renault n’est pas en reste non plus avec + 9,4 % (1 548 748 exemplaires).

Renault indique fièrement être la marque française la plus vendue dans le monde. En Europe, la marque est passée de la cinquième à la deuxième place (VP + VU), c’est au Royaume-Uni (+ 51 %), en Italie (+ 37 %) et en Espagne (+ 30 %) qu’elle affiche ses meilleurs scores. Hors de l’Europe, c’est au Brésil, en Turquie et au Maroc que le développement a été le plus fort.

Renault peut aussi compter sur ses utilitaires, qui ont su augmenter leur vente de 25,7 % sur un marché européen en hausse de 15,3 %.

La marque low cost du groupe est également en pleine forme. Sur le sol européen, elle se targue d’une progression de 17,4 %, un chiffre supérieur à celui du marché (13,9 %). C’est simple, les quatre modèles de la gamme Dacia sont dans le vert, même le Duster (+ 1,7 %) qui vit pourtant ces derniers instants. La palme revient au Jogger avec + 65,6 % au niveau mondial.

Quant à Alpine, elle voit ses immatriculations augmenter de 22,1 %. Toutefois, les volumes restent faibles avec 4 328 voitures écoulées. C’est en Allemagne (+ 34 %), en Belgique (+ 32 %) et en France (+ 26 %) qu’elle se porte le mieux.

Des jours heureux en 2024 ?

Après les affaires de l’ancien patron Carlos Ghosn, les problématiques avec son allié Nissan et bien sûr la crise du Covid, Renault a su remonter la pente d’une belle façon. Luca de Meo doit avoir le sourire et pourrait le garder.

Hormis un marché qui s’annonce stable en Europe, voire en baisse de 11 % en Eurasie pour cette année, le plan produit du groupe est riche de nouveautés.

Chez Renault, la plus attendue est la R5 qui sera dévoilée au prochain salon de Genève (du 26 février au 3 mars 2024). Seulement, le Scénic ne compte pas faire dans la figuration grâce notamment à un tarif de base sous la barre des 40 000 €. Le Rafale fera également son apparition et le nouveau Master débarquera en thermique et en électrique. Plus loin de chez nous, la Renault Kardian a également des arguments à faire valoir.

Du côté de Dacia, le nouveau Duster pourrait frapper fort grâce à son look particulièrement soigné et une nouvelle Spring sera lancée cet été et le grand SUV Bigster sera présenté fin 2024. Enfin, Alpine lancera l’A290, une petite sportive basée sur la R5.