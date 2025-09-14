Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Audi A5 (3e Generation) Avant

Essai

Audi A5 Avant - Et maintenant, place à l'hybride

Alexandre Bataille

5. La fiche technique de l'Audi A5 Avant

 

Audi A5 Avant - Et maintenant, place à l'hybride

 

Les chiffres clés

Audi A5 (3e Generation) Avant III AVANT 2.0 E-HYBRID 299 QUATTRO S LINE S TRONIC 7
Généralités  
Finition S LINE
Date de commercialisation 27/03/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 4,82 m
Largeur sans rétros 1,86 m
Hauteur 1,46 m
Empattement 2,89 m
Volume de coffre mini 361 L
Volume de coffre maxi 1 306 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 2 160 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Hybride essence électrique
Puissance fiscale 15 CV
Moteur 4 cylindres , 16 soupapes + moteur électrique
Cylindrée 1 984 cm3
Puissance 299 ch
Couple cumulé 380 Nm à 1 600 trs/min
Autonomie en électrique combinée 96 km
Capacité batterie 25,90 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 7
Roues motrices 4x4
Performances / consommation  
Vitesse maximum 250 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 5.9 s
Volume du réservoir 46 L
Emissions de CO2 47 g/km (wltp)
Bonus malus max 4720
