La nouvelle Audi A5 se positionne face aux concurrentes premium habituelles, les BMW Serie 3 Touring et Mercedes Classe C break et La Volvo V60. Toutes proposent également une motorisation hybride rechargeable avec des tarifs qui se tiennent dans un mouchoir de poche. Le prix de départ tourne autour des 63 000 €. Au cas par cas, l'A5 se distingue des Serie 3 Touring et Mercedes Classe break par la présence d'office d'une transmission intégrale, proposée de série chez ses concurrentes. En contrepartie, la Classe C elle, offre une recharge rapide DC (50 kW) et la BMW Série 3 Touring un plus grand coffre. Un atout non négligeable pour un break. Sortie 2018, la Volo V60 commence à vieillir sans faire baisser ses tarifs. Dommage, car le break Suédois allie élégance, confort et volumes.

A retenir : recharger pour économiser

L'arrivée de cette motorisation hybride rechargeable permet au break d'Audi d'alléger les taxes et de réduire les consommations de carburant à condition de recharger régulièrement. Si votre objectif est d'en faire une voyageuse et d'aligner les kilomètres, nous vous conseillons de vous orienter vers le 2.0 TDi, moins cher et moins gourmand. si ce dernier est lourdement taxé il sera plus facile à amortir au fil des kilomètres.

Caradisiac a aimé

Le design élégant

Les consommations maîtrisées

La qualité perçue

Le confort général et la tenue de route

Caradisiac n'a pas aimé

La taxe importante sur la masse

Les tarifs élevés

Le très faible volume de coffre