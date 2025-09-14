Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Audi A5 (3e Generation) Avant

Audi A5 Avant - Et maintenant, place à l'hybride

3. Notre et avis et la concurrence de l'Audi A5 Avant hybride 

 

Audi A5 Avant - Et maintenant, place à l'hybride

La nouvelle Audi A5 se positionne face aux concurrentes premium habituelles, les BMW Serie 3 Touring et Mercedes Classe C break et La Volvo V60. Toutes proposent également une motorisation hybride rechargeable avec des tarifs qui se tiennent dans un mouchoir de poche. Le prix de départ tourne autour des 63 000 €. Au cas par cas, l'A5 se distingue des Serie 3 Touring et Mercedes Classe break par la présence d'office d'une transmission intégrale, proposée de série chez ses concurrentes. En contrepartie, la Classe C elle, offre une recharge rapide DC (50 kW) et la BMW Série 3 Touring un plus grand coffre. Un atout non négligeable pour un break. Sortie 2018, la Volo V60 commence à vieillir sans faire baisser ses tarifs. Dommage, car le break Suédois allie élégance, confort et volumes. 

A retenir : recharger pour économiser 

L'arrivée de cette motorisation hybride rechargeable permet au break d'Audi d'alléger les taxes et de réduire les consommations de carburant à condition de recharger régulièrement. Si votre objectif est d'en faire une voyageuse et d'aligner les kilomètres, nous vous conseillons de vous orienter vers le 2.0 TDi, moins cher et moins gourmand. si ce dernier est lourdement taxé il sera plus facile à amortir au fil des kilomètres.

Caradisiac a aimé

  • Le design élégant
  • Les consommations maîtrisées
  • La qualité perçue
  • Le confort général et la tenue de route

 

Caradisiac n'a pas aimé

  • La taxe importante sur la masse
  • Les tarifs élevés
  • Le très faible volume de coffre

 

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
III AVANT 2.0 E-HYBRID 299 QUATTRO BUSINESS EXECUTIVE S TRONIC 7 47 (wltp) 68 200 €  €
III AVANT 2.0 E-HYBRID 299 QUATTRO DESIGN S TRONIC 7 47 (wltp) 63 650 €  €
III AVANT 2.0 E-HYBRID 299 QUATTRO S LINE S TRONIC 7 47 (wltp) 71 000 €  €
