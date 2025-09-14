Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Audi A5 (3e Generation) Avant

Essai

Audi A5 Avant - Et maintenant, place à l'hybride

Alexandre Bataille

2. Equipement : de gros et onéreux packs  

 

Le nouvelle Audi A5 Avant calque son offre sur celle de la berline. La dotation en équipement comprend 3 niveaux de finition dont un dédié aux professionnels.

La version de base « Design », à partir de 63 650 €, embarque comme principaux équipements de série la navigation connectée, la grande dalle intégrant les deux écrans, le hayon motorisé, la la recharge par induction (15 W), les sièges avant chauffants à réglage manuel, etc.

Le deuxième niveau, « Business Executive », à partir de 68 200 €, ajoute la climatisation à trois zones, le Pack Tech (caméra de recul, régulateur adaptatif, feux de route automatique…), les sièges sport ou encore les jantes de 18 pouces.

Vient enfin le niveau « S line », à partir de 71 000 €. Ce dernier ajoute à la finition Design le châssis sport, le pack extérieur et intérieur S line, les jantes de 19 pouces, le volant sport, le pédalier en aluminium, les seuils de porte avant en aluminium, le ciel de toit en tissu noir, etc.

e point techno : de nombreux packs

Le  Pack Tech uniquement disponible sur l’entrée de gamme facturé 4 420 € : caméra de recul, régulateur adaptatif, alerte de sortie de voie, feux de route automatique, climatisation à trois zones, Audi sound system…

Le Pack Tech Plus est facturé 2 780 € sur Business Executive et S line et 3 600 € sur la S5. Il comprend les caméras périmétriques, l’alerte de sortie de voie avec pilotage semi-automatique en cas d’urgence, l’écran passager, la clé digitale, les projecteurs Matrix LED ou encore les lave-projecteurs.

Le Pack Tech Pro s’échange contre 6 550 € sur Business Executive et S line, et contre 7 100 € sur S5 avec l’assistant de conduite adaptatif plus, les feux arrière numériques OLED, la suspension pilotée, le volant à réglage électrique, les sièges avant et arrière chauffants.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipements et options

Version : III AVANT 2.0 E-HYBRID 299 QUATTRO S LINE S TRONIC 7

Equipements de sécurité

  • ABS

  • Airbag conducteur et passager avec désactivation de l&#039;airbag du siège passager

  • Limiteur de vitesse basé sur la détection de signalisation routière

  • Assistance au freinage d&#039;urgence à l&#039;AV

  • Indicateur de perte de pression des pneumatiques

  • Airbags latéraux à l&#039;AV avec système d&#039;airbags rideaux et airbag central à l&#039;AV

  • Contrôle de la traction (TCS)

  • Trousse de secours avec triangle de présignalisation et veste de signalisation

  • Alerte de sortie de voie

Equipements de confort

  • Verrouillage centralisé

  • Réception radio numérique (DAB)

  • Dossier de banquette AR rabattable à distance et en trois parties 40 : 20 : 40 ou complètement

  • Clé à fréquence radio (sans safelock)

  • Navigation MMI avec MMI touch

  • Filet de séparation

  • Airbag conducteur et passager avec désactivation de l&#039;airbag du siège passager

  • Volant multifonction S en cuir à trois branches avec palettes

  • Boîtiers de rétroviseurs dans la teinte du véhicule

  • Réglage du volant manuel

  • Avertissement de contrôle de la banquette AR

  • Fixation de siège pour enfant i-Size côté passager AV et i-Size et Top Tether pour les sièges AR

  • Sièges Sport avec monogramme S

  • Garniture du tableau de bord, des contre-portes et des accoudoirs de portes en tissu Kaskade

  • Climatisation stationnaire

  • Vitres AV électriques

  • Audi connect Navigation &amp; Infotainment 3 ans

Esthétique / Carrosserie

  • Jantes style à 5 branches doubles en V, Gris Graphite, tournées brillantes

Autres équipements

  • ESP

  • Ciel de pavillon en tissu noir

  • ESC

  • Direction progressive

  • Audi Drive Select

  • Tapis de sol AV/AR

  • Eclairage intérieur

  • Ecrous de roues antivol

  • Hayon de coffre à ouverture et fermeture électrique

  • Rampes de pavillon en aluminium

  • Quattro avec technologie ultra

  • Audi Virtual Cockpit Plus

  • Câble de recharge mode 3 pour recharge publique 22 kW

  • Appel d&#039;urgence et service Audi connect avec Audi connect Remote &amp; Control

  • Pédalier et repose-pieds en acier inoxydable

  • Assistant d&#039;évitement et assistant de braquage

  • Sécurité enfant commandée électrique

  • Sonorité extérieure

  • Pack style brillant

  • Audi phone box light

  • Détection des panneaux de signalisation par caméra

  • Assistant d&#039;intersection AV

  • Châssis Sport

  • Pack extérieur S line

  • Eléments d&#039;équipement intérieur en haut et en bas avec couture contrastée

  • Eléments de la console centrale Noir Brillant

  • Seuils de porte avec inserts en aluminium à l&#039;AV, éclairés, avec monogramme S

  • Kit anti-crevaison

  • Boîte automatique S Tronic 7 vitesses

  • Motorisations avec technologie hybride rechargeable e-hybrid

  • Pack intérieur S line tissu

  • Pack Tech

Options disponibles

  • Extension de garantie 3 ans supplémentaires (2 + 3) ou 150000 km

     : 

    1887 €

  • Extension de garantie 1 an supplémentaire (2 + 1) ou 60000 km

     : 

    515 €

  • Extension de garantie 2 ans supplémentaires (2 + 2) ou 80000 km

     : 

    696 €

  • Extension de garantie 2 ans supplémentaires (2 + 2) ou 120000 km

     : 

    970 €

  • Extension de garantie 1 an supplémentaire (2 + 1) ou 90000 km

     : 

    626 €

  • Extension de garantie 3 ans supplémentaires (2 + 3) ou 100000 km

     : 

    1257 €

  • Audi phone box

     : 

    360 €

  • Sièges AV réglables électriquement

     : 

    950 €

  • Extension de garantie 1 an supplémentaire (2 + 1) ou 120000 km

     : 

    844 €

  • Extension de garantie 1 an supplémentaire (2 + 1) ou 150000 km

     : 

    1160 €

  • Système de contrôle de pression des pneus

     : 

    360 €

  • Vitrage Privacy : lunette AR, vitres de portières AR et vitres latérales AR surteintées

     : 

    510 €

  • Climatisation stationnaire confort

     : 

    200 €

  • Stores pare-soleil manuels pour les vitres de portières AR

     : 

    220 €

  • Suppression totale d’identification

     : 

    0 €

  • Alarme antivol

     : 

    600 €

  • Etriers de freins rouges

     : 

    420 €

  • Boitiers de rétroviseurs extérieurs carbone

     : 

    790 €

  • Vitrage acoustique pour les glaces de porte AV

     : 

    220 €

  • Haut-parleurs intégrés dans les appuie-têtes pour système audio Bang & Olufsen Premium avec son 3D

     : 

    500 €

  • Dispositif d'attelage

     : 

    1330 €

  • Personnalisation des éléments intérieur Audi Exclusive

     : 

    3400 €

  • Volant en Noir avec couture contrastée Audi exclusive

     : 

    1050 €

  • Tapis de sol Audi Exclusive

     : 

    550 €

  • Eclairage d'ambiance Pro

     : 

    370 €

  • LED d'accès avec projection de logo

     : 

    150 €

  • Jantes Audi Sport, style S multibranches Noir Métallisé, tournées brillantes

     : 

    2100 €

  • Jantes Audi Sport, style à 5 branches doubles, Noir Métallisé, tournées brillantes

     : 

    1750 €

  • Jantes Audi Sport, style à 5 branches doubles, Noir

     : 

    650 €

  • Toit panoramique en verre avec transparence activable/désactivable

     : 

    2550 €

  • Préparation pour dispositif d'attelage

     : 

    250 €

  • Application intérieures en style vanadium

     : 

    250 €

  • Teintes métallisées

     : 

    1150 €

  • Inserts décoratifs en châtaignier gris

     : 

    220 €

  • Inserts décoratifs en carbone sergé

     : 

    470 €

  • Jantes Audi Sport, style à 5 branches doubles, Noir métallisé

     : 

    770 €

  • Pneumatiques 245/40 R19 à roulage à plat

     : 

    240 €

  • Jantes Audi Sport, style S multibranches Noir Métallisé et Or Néodyme mat, tournées brillantes

     : 

    2100 €

  • Pneumatiques 245/35 R20 à roulage à plates

     : 

    240 €

  • Personnalisation des sièges Sport Plus Audi Exclusive

     : 

    4600 €

  • Aération de siège à l'AV

     : 

    1100 €

  • Système de recharge e-tron compact

     : 

    800 €

  • Support mural pour système de recharge e-tron compact

     : 

    150 €

  • Fonction mémoire pour le siège du conducteur et les rétroviseurs extérieurs

     : 

    250 €

  • Câble de recharge Mode 2, 8A, pour prise domestique

     : 

    0 €

  • Jantes Audi Sport, style "Falx" à 5 bras, Gris Satiné, tournées brillantes

     : 

    1750 €

  • Teinte vernie Blanc Arkona

     : 

    0 €

  • Teintes métallisées Rouge Grenadine

     : 

    1150 €

  • Teintes métallisées Bleu Horizon

     : 

    1150 €

  • Teinte métallisée Bleu Ascari Bleu Ascari

     : 

    1700 €

  • Teinte nacrée Gris Daytona

     : 

    1150 €

  • Teintes vernies Gris Magnet

     : 

    1150 €

  • Teintes métallisées Blanc Glacier

     : 

    1150 €

  • Teintes métallisées Noir Mythic

     : 

    1150 €

  • Teintes métallisées Bleu Firmament

     : 

    1150 €

  • Teintes Audi Exclusive Audi Exclusive

     : 

    5900 €

Photos (43)

Sommaire

