Le nouvelle Audi A5 Avant calque son offre sur celle de la berline. La dotation en équipement comprend 3 niveaux de finition dont un dédié aux professionnels.

La version de base « Design », à partir de 63 650 €, embarque comme principaux équipements de série la navigation connectée, la grande dalle intégrant les deux écrans, le hayon motorisé, la la recharge par induction (15 W), les sièges avant chauffants à réglage manuel, etc.

Le deuxième niveau, « Business Executive », à partir de 68 200 €, ajoute la climatisation à trois zones, le Pack Tech (caméra de recul, régulateur adaptatif, feux de route automatique…), les sièges sport ou encore les jantes de 18 pouces.

Vient enfin le niveau « S line », à partir de 71 000 €. Ce dernier ajoute à la finition Design le châssis sport, le pack extérieur et intérieur S line, les jantes de 19 pouces, le volant sport, le pédalier en aluminium, les seuils de porte avant en aluminium, le ciel de toit en tissu noir, etc.

e point techno : de nombreux packs Le Pack Tech uniquement disponible sur l’entrée de gamme facturé 4 420 € : caméra de recul, régulateur adaptatif, alerte de sortie de voie, feux de route automatique, climatisation à trois zones, Audi sound system… Le Pack Tech Plus est facturé 2 780 € sur Business Executive et S line et 3 600 € sur la S5. Il comprend les caméras périmétriques, l’alerte de sortie de voie avec pilotage semi-automatique en cas d’urgence, l’écran passager, la clé digitale, les projecteurs Matrix LED ou encore les lave-projecteurs. Le Pack Tech Pro s’échange contre 6 550 € sur Business Executive et S line, et contre 7 100 € sur S5 avec l’assistant de conduite adaptatif plus, les feux arrière numériques OLED, la suspension pilotée, le volant à réglage électrique, les sièges avant et arrière chauffants.