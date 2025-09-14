2. Equipement : de gros et onéreux packs
Le nouvelle Audi A5 Avant calque son offre sur celle de la berline. La dotation en équipement comprend 3 niveaux de finition dont un dédié aux professionnels.
La version de base « Design », à partir de 63 650 €, embarque comme principaux équipements de série la navigation connectée, la grande dalle intégrant les deux écrans, le hayon motorisé, la la recharge par induction (15 W), les sièges avant chauffants à réglage manuel, etc.
Le deuxième niveau, « Business Executive », à partir de 68 200 €, ajoute la climatisation à trois zones, le Pack Tech (caméra de recul, régulateur adaptatif, feux de route automatique…), les sièges sport ou encore les jantes de 18 pouces.
Vient enfin le niveau « S line », à partir de 71 000 €. Ce dernier ajoute à la finition Design le châssis sport, le pack extérieur et intérieur S line, les jantes de 19 pouces, le volant sport, le pédalier en aluminium, les seuils de porte avant en aluminium, le ciel de toit en tissu noir, etc.
e point techno : de nombreux packs
Le Pack Tech uniquement disponible sur l’entrée de gamme facturé 4 420 € : caméra de recul, régulateur adaptatif, alerte de sortie de voie, feux de route automatique, climatisation à trois zones, Audi sound system…
Le Pack Tech Plus est facturé 2 780 € sur Business Executive et S line et 3 600 € sur la S5. Il comprend les caméras périmétriques, l’alerte de sortie de voie avec pilotage semi-automatique en cas d’urgence, l’écran passager, la clé digitale, les projecteurs Matrix LED ou encore les lave-projecteurs.
Le Pack Tech Pro s’échange contre 6 550 € sur Business Executive et S line, et contre 7 100 € sur S5 avec l’assistant de conduite adaptatif plus, les feux arrière numériques OLED, la suspension pilotée, le volant à réglage électrique, les sièges avant et arrière chauffants.
Equipements et options
Version : III AVANT 2.0 E-HYBRID 299 QUATTRO S LINE S TRONIC 7
Equipements de sécurité
ABS
Airbag conducteur et passager avec désactivation de l'airbag du siège passager
Limiteur de vitesse basé sur la détection de signalisation routière
Assistance au freinage d'urgence à l'AV
Indicateur de perte de pression des pneumatiques
Airbags latéraux à l'AV avec système d'airbags rideaux et airbag central à l'AV
Contrôle de la traction (TCS)
Trousse de secours avec triangle de présignalisation et veste de signalisation
Alerte de sortie de voie
Equipements de confort
Verrouillage centralisé
Réception radio numérique (DAB)
Dossier de banquette AR rabattable à distance et en trois parties 40 : 20 : 40 ou complètement
Clé à fréquence radio (sans safelock)
Navigation MMI avec MMI touch
Filet de séparation
Volant multifonction S en cuir à trois branches avec palettes
Boîtiers de rétroviseurs dans la teinte du véhicule
Réglage du volant manuel
Avertissement de contrôle de la banquette AR
Fixation de siège pour enfant i-Size côté passager AV et i-Size et Top Tether pour les sièges AR
Sièges Sport avec monogramme S
Garniture du tableau de bord, des contre-portes et des accoudoirs de portes en tissu Kaskade
Climatisation stationnaire
Vitres AV électriques
Audi connect Navigation & Infotainment 3 ans
Esthétique / Carrosserie
Jantes style à 5 branches doubles en V, Gris Graphite, tournées brillantes
Autres équipements
ESP
Ciel de pavillon en tissu noir
ESC
Direction progressive
Audi Drive Select
Tapis de sol AV/AR
Eclairage intérieur
Ecrous de roues antivol
Hayon de coffre à ouverture et fermeture électrique
Rampes de pavillon en aluminium
Quattro avec technologie ultra
Audi Virtual Cockpit Plus
Câble de recharge mode 3 pour recharge publique 22 kW
Appel d'urgence et service Audi connect avec Audi connect Remote & Control
Pédalier et repose-pieds en acier inoxydable
Assistant d'évitement et assistant de braquage
Sécurité enfant commandée électrique
Sonorité extérieure
Pack style brillant
Audi phone box light
Détection des panneaux de signalisation par caméra
Assistant d'intersection AV
Châssis Sport
Pack extérieur S line
Eléments d'équipement intérieur en haut et en bas avec couture contrastée
Eléments de la console centrale Noir Brillant
Seuils de porte avec inserts en aluminium à l'AV, éclairés, avec monogramme S
Kit anti-crevaison
Boîte automatique S Tronic 7 vitesses
Motorisations avec technologie hybride rechargeable e-hybrid
Pack intérieur S line tissu
Pack Tech
Options disponibles
-
Extension de garantie 3 ans supplémentaires (2 + 3) ou 150000 km:
1887 €
-
Extension de garantie 1 an supplémentaire (2 + 1) ou 60000 km:
515 €
-
Extension de garantie 2 ans supplémentaires (2 + 2) ou 80000 km:
696 €
-
Extension de garantie 2 ans supplémentaires (2 + 2) ou 120000 km:
970 €
-
Extension de garantie 1 an supplémentaire (2 + 1) ou 90000 km:
626 €
-
Extension de garantie 3 ans supplémentaires (2 + 3) ou 100000 km:
1257 €
-
Audi phone box:
360 €
-
Sièges AV réglables électriquement:
950 €
-
Extension de garantie 1 an supplémentaire (2 + 1) ou 120000 km:
844 €
-
Extension de garantie 1 an supplémentaire (2 + 1) ou 150000 km:
1160 €
-
Système de contrôle de pression des pneus:
360 €
-
Vitrage Privacy : lunette AR, vitres de portières AR et vitres latérales AR surteintées:
510 €
-
Climatisation stationnaire confort:
200 €
-
Stores pare-soleil manuels pour les vitres de portières AR:
220 €
-
Suppression totale d’identification:
0 €
-
Alarme antivol:
600 €
-
Etriers de freins rouges:
420 €
-
Boitiers de rétroviseurs extérieurs carbone:
790 €
-
Vitrage acoustique pour les glaces de porte AV:
220 €
-
Haut-parleurs intégrés dans les appuie-têtes pour système audio Bang & Olufsen Premium avec son 3D:
500 €
-
Dispositif d'attelage:
1330 €
-
Personnalisation des éléments intérieur Audi Exclusive:
3400 €
-
Volant en Noir avec couture contrastée Audi exclusive:
1050 €
-
Tapis de sol Audi Exclusive:
550 €
-
Eclairage d'ambiance Pro:
370 €
-
LED d'accès avec projection de logo:
150 €
-
Jantes Audi Sport, style S multibranches Noir Métallisé, tournées brillantes:
2100 €
-
Jantes Audi Sport, style à 5 branches doubles, Noir Métallisé, tournées brillantes:
1750 €
-
Jantes Audi Sport, style à 5 branches doubles, Noir:
650 €
-
Toit panoramique en verre avec transparence activable/désactivable:
2550 €
-
Préparation pour dispositif d'attelage:
250 €
-
Application intérieures en style vanadium:
250 €
-
Teintes métallisées:
1150 €
-
Inserts décoratifs en châtaignier gris:
220 €
-
Inserts décoratifs en carbone sergé:
470 €
-
Jantes Audi Sport, style à 5 branches doubles, Noir métallisé:
770 €
-
Pneumatiques 245/40 R19 à roulage à plat:
240 €
-
Jantes Audi Sport, style S multibranches Noir Métallisé et Or Néodyme mat, tournées brillantes:
2100 €
-
Pneumatiques 245/35 R20 à roulage à plates:
240 €
-
Personnalisation des sièges Sport Plus Audi Exclusive:
4600 €
-
Aération de siège à l'AV:
1100 €
-
Système de recharge e-tron compact:
800 €
-
Support mural pour système de recharge e-tron compact:
150 €
-
Fonction mémoire pour le siège du conducteur et les rétroviseurs extérieurs:
250 €
-
Câble de recharge Mode 2, 8A, pour prise domestique:
0 €
-
Jantes Audi Sport, style "Falx" à 5 bras, Gris Satiné, tournées brillantes:
1750 €
-
Teinte vernie Blanc Arkona:
0 €
-
Teintes métallisées Rouge Grenadine:
1150 €
-
Teintes métallisées Bleu Horizon:
1150 €
-
Teinte métallisée Bleu Ascari Bleu Ascari:
1700 €
-
Teinte nacrée Gris Daytona:
1150 €
-
Teintes vernies Gris Magnet:
1150 €
-
Teintes métallisées Blanc Glacier:
1150 €
-
Teintes métallisées Noir Mythic:
1150 €
-
Teintes métallisées Bleu Firmament:
1150 €
-
Teintes Audi Exclusive Audi Exclusive:
5900 €
