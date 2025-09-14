Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Audi A5 (3e Generation) Avant

Essai

Audi A5 Avant - Et maintenant, place à l'hybride

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Alexandre Bataille

0  

4. L'évaluation de l'Audi A5 Avant dans sa catégorie

 

Audi A5 Avant - Et maintenant, place à l'hybride

L’Audi A5 Avant hybride rechargeable, à partir de 299 ch et 63 650 €, est évaluée dans la catégorie des breaks premium qui comprend notamment

La BMW Serie 3 Touring 330e, à partir de 292 ch et 63 350 €

La Mercedes Classe break 300 e Hybrid EQ, à partir de 313 ch et 66 000 €

La Volvo V60 T6 PHEV, à partir de 350 ch et 63 000 €

Audi A5 Avant e-hybrid 299 Quattro S Line
Budget
  • 6.88
  • 6.88
  • 6.88
  • 6.88
  • 6.88
 
Pratique
  • 5.82
  • 5.82
  • 5.82
  • 5.82
  • 5.82
 
Rapport prix/équipements
  • 8.83
  • 8.83
  • 8.83
  • 8.83
  • 8.83
 
Sur la route
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
 
Sécurité
  • 6.75
  • 6.75
  • 6.75
  • 6.75
  • 6.75
 
Note globale : 14,4 /20
Explication des critères de notation
Page précédente
Page suivante

Photos (43)

Voir tout

Sommaire

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Audi A5 (3e Generation) Avant

Audi A5 (3e Generation) Avant

SPONSORISE

Essais Break

Voir tous les essais Break

Fiches fiabilité Break

Voir toutes les fiches fiabilité Break

Achetez votre Audi A5

En neuf avec Logo PromoNeuve

Votre Audi A5 neuve moins chère avec Promoneuve : jusqu'à 8% de remise

Photo de AUDI A5 SPORTBACK (2E GENERATION)
-8%

AUDI A5 SPORTBACK (2E GENERATION)

69 250 €
63 710 €

Photo de AUDI A5 (3E GENERATION) AVANT
-5%

AUDI A5 (3E GENERATION) AVANT

74 160 €
69 990 €

Toutes les Audi A5 neuves

Toute l'actualité

Voir toutes l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/