Le Jeep Compass 4xe est électrique mais mérite-t-il le maillot du meilleur grimpeur ?
5. La fiche technique de la Jeep Compass 4xe
|Version
|Jeep Compass 4xe 380 ch 96,1 kWh
|Généralités
|Date de commercialisation
|20/07/2026
|Dimensions
|Longueur
|4,59 m
|Largeur sans rétros
|1,90 m
|Hauteur
|1,69 m
|Empattement
|2,80 m
|Volume de coffre mini
|515 litres
|Volume de coffre maxi
|1 527 litres
|Nombre de portes
|5
|Nombre de places assises
|5
|Poids à vide
|2 240 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Electrique
|Puissance moteur
|380 ch
|Couple
|577 Nm
|Autonomie en électrique combinée
|606 km maximum
|Capacité batterie
|96,1 kWh
|Type batterie
|Nickel/Manganèse/Cobalt
|Puissance de recharge AC (Alternatif)
|11 kW (22 kW en option)
|Puissance de recharge DC (Rapide)
|160 kW
|Temps de charge 20 à 80 % DC
|27 minutes
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|180 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|4,9 s.
|Consommation moyenne mixte WLTP
|19,5 kWh/100 km
|Emissions de CO2
|0 g/km
|Bonus malus max
|0 €
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