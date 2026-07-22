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Jeep Compass 3

Essai

Le Jeep Compass 4xe est électrique mais mérite-t-il le maillot du meilleur grimpeur ?

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Stéphane Schlesinger

7  

5. La fiche technique de la Jeep Compass 4xe

 

Le Jeep Compass 4xe est électrique mais mérite-t-il le maillot du meilleur grimpeur ?
 Version Jeep Compass 4xe 380 ch 96,1 kWh
Généralités  
Date de commercialisation 20/07/2026
Dimensions  
Longueur 4,59 m
Largeur sans rétros 1,90 m
Hauteur 1,69 m
Empattement 2,80 m
Volume de coffre mini 515 litres
Volume de coffre maxi 1 527 litres
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 2 240 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Puissance moteur 380 ch
Couple 577 Nm
Autonomie en électrique combinée 606 km maximum
Capacité batterie 96,1 kWh
Type batterie Nickel/Manganèse/Cobalt
Puissance de recharge AC (Alternatif) 11 kW (22 kW en option)
Puissance de recharge DC (Rapide) 160 kW
Temps de charge 20 à 80 % DC 27 minutes
Performances / consommation  
Vitesse maximum 180 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 4,9 s.
Consommation moyenne mixte WLTP 19,5 kWh/100 km
Emissions de CO2 0 g/km
Bonus malus max 0 €
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