Le Jeep Compass 4xe est électrique mais mérite-t-il le maillot du meilleur grimpeur ?

La concurrence : peu de rivaux directs

Si on considère le Jeep Compass 4xe comme un SUV électrique familial à quatre roues motrices et réellement compétent en tout-terrain, on ne lui voit guère que deux rivaux : les Subaru e-Outback et Toyota BZ4X Touring, des jumeaux techniques. De puissance et de prix similaires, ce sont de dangereux rivaux, protégés par une réputation de fiabilité en béton et une garantie plus généreuse. Mais le Jeep se montre certainement plus compétent hors du bitume. Si ce dernier point vous importe peu, alors la concurrence sera autrement plus riche, du Peugeot e-3008 à l’Opel Grandland, en passant par le Tesla Model Y, sans oublier la redoutable armada asiatique.

À retenir : une polyvalence rare

On aurait pu craindre que le Compass 4xe ne soit qu’un Peugeot e-3008 ou un Opel Grandland simplement habillé en Jeep. Mais la marque américaine, certes obligée de reprendre leur base technique, a pu concocter un SUV vraiment différent, par son look certes mais aussi et surtout ses aptitudes en tout-terrain. Le 4xe s’y révèle très capable, et satisfera à la très grande majorité des usages. Ce, sans pourtant compromettre ses qualités de véhicule familial. Il est en effet spacieux, confortable, pratique, très sûr dynamiquement et performant, délivrant un bel agrément de conduite. Il pourrait toutefois améliorer sa qualité d’assemblage, augmenter sa puissance de charge, et booster son rapport prix/équipement. En l’état, il se pose néanmoins en offre séduisante, même si ne roule que sur bitume, le prix demeurant acceptable.

Caradisiac a aimé

Les aptitudes hors bitume

La vivacité mécanique

Le confort de suspension

L’habitabilité

Le prix acceptable

La consommation raisonnable

L’agrément de conduite

Le look réussi Caradisiac n’a pas aimé L’assemblage perfectible

Les quelques lacunes d’équipement

La recharge juste moyenne

L’écran central un peu lent

Le poids très élevé