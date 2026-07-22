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Jeep Compass 3

Essai

Le Jeep Compass 4xe est électrique mais mérite-t-il le maillot du meilleur grimpeur ?

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Stéphane Schlesinger

7  

4. Quelle note pour la nouvelle Jeep Compass 4xe ?

 

Le Jeep Compass 4xe est électrique mais mérite-t-il le maillot du meilleur grimpeur ?

Le Jeep Compass 4xe (380 ch, à partir de 51 490 €) s’évalue dans la catégorie des SUV électriques 4x4 à quatre roues motrices qui compte notamment :

BYD Sealion 7 AWD (530 ch, dès 51 990 €)

Kia EV6 AWD (325 ch, dès 53 450 €)

MGS6 Dual Motor (361 ch, dès 47 990 €)

Nissan Ariya e-4Force (306 ch, dès 55 800 €)

Opel Grandland AWD (325 ch, dès 53 690 €)

Peugeot e-3008 (325 ch, dès 53 190 €)

Tesla Model Y Premium 4WD (env. 375 ch, dès 53 990 €)

Subaru e-Outback (380 ch, dès 52 990 €)

Toyota BZ4x Touring (380 ch, dès 51 900 €)

Volkswagen ID.5 GTX (340 ch, dès 55 900 €)

Xpeng G6 AWD (485 ch, dès 50 990 €)

Jeep Compass 4xe
Budget
  • 6.8
  • 6.8
  • 6.8
  • 6.8
  • 6.8
 
Pratique
  • 6.75
  • 6.75
  • 6.75
  • 6.75
  • 6.75
 
Rapport prix/équipements
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
 
Sur la route
  • 7.43
  • 7.43
  • 7.43
  • 7.43
  • 7.43
 
Sécurité
  • 6.8
  • 6.8
  • 6.8
  • 6.8
  • 6.8
 
Autonomie
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
 
Note globale : 14,6 /20
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