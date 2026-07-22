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Essai

Le Jeep Compass 4xe est électrique mais mérite-t-il le maillot du meilleur grimpeur ?

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Stéphane Schlesinger

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2. Le Jeep Compass 4xe ne franchit pas certains pièges côté équipement…

 

Le Jeep Compass 4xe est électrique mais mérite-t-il le maillot du meilleur grimpeur ?

Le Jeep Compass 4xe est proposé en deux versions, Upland et Overland. La première, facturée 51 490 € comprend une dotation attractive mais incomplète. De série, il inclut le GPS connecté, la clim auto bi-zone, la réplication de smartphone sans fil, la caméra de recul, le rétro intérieur photochromique, le système Select Terrain à 5 modes, les projecteurs à LED ou encore les jantes en alliage de 19 pouces. En revanche, la pompe à chaleur (900 € tout de même), les caméras de stationnement à 360°, le hayon motorisé, les câbles de type 2 et 3 et le chargeur de 22 kW restent en supplément.

C’est aussi valable pour l’Overland qui, à 53 490 €, ajoute les projecteurs matriciels, le siège conducteur à réglages électriques, les jantes diamantées, le chargeur de smartphone par induction, le pare-brise, les sièges et le volant chauffants, les barres de toit, l’alarme, la calandre éclairée ou encore l’éclairage d’ambiance polychrome.

Le point techno

Bonne nouvelle, le Compass 4xe ne mégote pas sur les aides à la conduite. Ainsi, outre les programmes tout-terrain, la conduite autonome niveau 2 est de série (régulateur de vitesse adaptatif, centrage sur la voie). On devra toutefois remettre la main à la poche pour le superflu, comme l’aide au changement de voie et au régulateur prédictif.

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