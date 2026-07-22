Le Jeep Compass 4xe est électrique mais mérite-t-il le maillot du meilleur grimpeur ?

Le Jeep Compass 4xe est proposé en deux versions, Upland et Overland. La première, facturée 51 490 € comprend une dotation attractive mais incomplète. De série, il inclut le GPS connecté, la clim auto bi-zone, la réplication de smartphone sans fil, la caméra de recul, le rétro intérieur photochromique, le système Select Terrain à 5 modes, les projecteurs à LED ou encore les jantes en alliage de 19 pouces. En revanche, la pompe à chaleur (900 € tout de même), les caméras de stationnement à 360°, le hayon motorisé, les câbles de type 2 et 3 et le chargeur de 22 kW restent en supplément.

C’est aussi valable pour l’Overland qui, à 53 490 €, ajoute les projecteurs matriciels, le siège conducteur à réglages électriques, les jantes diamantées, le chargeur de smartphone par induction, le pare-brise, les sièges et le volant chauffants, les barres de toit, l’alarme, la calandre éclairée ou encore l’éclairage d’ambiance polychrome.