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Jeep Compass 3

Essai

En hybride rechargeable, le Jeep Compass aurait pu réaliser le compromis idéal…

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Stéphane Schlesinger

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5. La fiche technique de la Jeep Compass  hybride rechargeable

 

En hybride rechargeable, le Jeep Compass aurait pu réaliser le compromis idéal…

Les chiffres clés

Jeep Compass 3 III 1.6 TURBO T4 225 E-HYBRID PLUG-IN 4X2 SUMMIT BVR7
Généralités  
Finition SUMMIT
Date de commercialisation 03/04/2026
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 4,54 m
Largeur sans rétros 1,90 m
Hauteur 1,68 m
Empattement 2,78 m
Volume de coffre mini 550 L
Volume de coffre maxi 1 561 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 965 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Hybride essence électrique
Puissance fiscale 8 CV
Moteur 4 cylindres , + moteur électrique
Cylindrée 1 596 cm3
Puissance 225 ch
Couple cumulé 300 Nm
Autonomie en électrique combinée 983 km
Capacité batterie 21,50 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 7
Roues motrices AV
Performances / consommation  
Vitesse maximum 216 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 8 s
Volume du réservoir 55 L
Emissions de CO2 61 g/km (wltp)
Bonus malus max 1660
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