En hybride rechargeable, le Jeep Compass aurait pu réaliser le compromis idéal…

GUIDE D’ACHAT - S’il sort de l’usine italienne de Melfi, le nouveau Jeep Compass est fidèle aux autres SUV du constructeur américain et peut s’aventurer partout. Ce modèle compact est doté d’une belle habitabilité et il plaira aux familles qui veulent se démarquer. Mais pour savoir quelle motorisation et quelle finition choisir, il faut suivre notre guide d’achat.