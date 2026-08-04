En hybride rechargeable, le Jeep Compass aurait pu réaliser le compromis idéal…

La concurrence : gare aux chinoises

Dans la catégorie des SUV 4x2 moyens à motorisation hybride plug-in, le Compass e-Hybrid Plug-in est bien placé par son prix de 42 990 €… au sein de sa famille Stellantis. Le Citroën C5 Aircross, l’Opel Grandland et le Peugeot 3008 débutent à 43 490 €. Les Ford Kuga, Skoda Kodiak et Volkswagen Tiguan sont plus chers, affichés respectivement à 46 090 €, 54 820 € et 55 900 €, alors qu’en Corée, Le Hyundai Tucson réclame 43 250 €. Tout bon pour le Jeep, aux prestations compétitives ? Hélas, c’est compter sans les Chinois ! En effet, ils s’affichent parfois 10 000 € moins cher, du Geely Starray au MG EHS en passant par le rival « interne », le Leapmotor C10. Dynamiquement, le Jeep a le dessus, mais sa partie électrique demeure en retrait…

À retenir : pour sa polyvalence dynamique

Si on ne retient que la concurrence occidentale, le Jeep Compass e-Hybrid Plug-in avance bien des arguments. Spacieux et nanti d’un grand coffre, il satisfait aux besoins d’une famille, alors que sa bonne autonomie électrique le rend économique et plaisant sur les trajets du quotidien. Il se débrouille également fort bien sur route, par ses qualités dynamiques, et fait preuve de quelque compétence en tout-chemin. Il s’affiche aussi à des prix compétitifs… Sauf quand on considère les rivaux chinois. Et là, ça fait mal car ils sont non seulement bien moins chers mais aussi parfois nettement plus performants tant en autonomie zéro émission qu’en vitesse de recharge. Ce, en surpassant le Jeep par leur équipement, voire leur finition ! Car sur ces points, le SUV américano-franco-italien reste critiquable, autant que par sa suspension trop ferme et son moteur thermique bruyant. Enfin, on aurait aimé qu’en hybride plug-in, le Compass devienne un vrai 4x4, comme son petit frère Avenger, mais le prix n’aurait pas été le même…

Caradisiac a aimé

L'habitabilité

Le coffre

La polyvalence route/chemin

La bonne autonomie électrique

Le look

Les sièges confortables

Le surcoût raisonnable, mais…

Caradisiac n'a pas aimé

…le malus au poids onéreux

La suspension arrière trop ferme

Le moteur thermique bruyant

La vitesse de charge trop faible

La finition perfectible

Les quelques lacunes d’équipement