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Jeep Compass 3

Essai

En hybride rechargeable, le Jeep Compass aurait pu réaliser le compromis idéal…

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Stéphane Schlesinger

10  

2. Le rapport prix/équipement du Jeep Compass e-Hybrid  Plug-in est compétitif…

 

En hybride rechargeable, le Jeep Compass aurait pu réaliser le compromis idéal…

Avec la motorisation hybride rechargeable sur secteur, le Jeep Compass est livrable en deux finitions, correctement dotées malgré quelques oublis.

Facturée 42 190 €, l’Altitude inclut notamment le GPS connecté, la caméra de recul, les radars de stationnement, la clim auto bi-zone, les aides à la conduite de niveau 2 avec régulateur de vitesse adaptatif, la réplication de smartphone sans fil, le système Selec-Terrain, les jantes en alliage de 19 pouces, l’instrumentation digitale de 10,5 pouces, l’écran multimédia de 16 pouces, les radars de stationnement, les projecteurs à LED avec feux de jour automatiques, le rétroviseurs intérieur électrochrome, le préconditionnement de l’habitacle, la banquette arrière rabattable 40/20/40, les ports USB A et C, voire le câble de recharge de type 2.

Enfin, à 46 490 €, la Summit ajoute les projecteurs matriciels, les antibrouillards avant, les vitres surteintées, les barres de toit, le siège conducteur à réglages électriques, la sellerie TEP premium, le volant et le pare-brise chauffants, ou encore l’alarme. Les jantes passent à 20 pouces. Dommage, le hayon motorisé et le chargeur de smartphone à induction demeurent en option.

Le point techno

De série, la Compass bénéficie du Selec-Terrain, une panoplie d’aides à la conduite facilitant les évolutions sur sol difficile. 4 modes sont proposés : Auto, Neige, Sable/Boue, Sport et Eco. Ils optimisent les capacités de la Jeep en jouant sur la réactivité de l’accélérateur (moindre en mode Neige par exemple), l’assistance de direction et l’ESP, qui laisse un peu plus de dérive et de patinage en programme Sable/Boue. En revanche, l’assistant de changement de voie ou encore le régulateur prédictif restent en sus.

 

Equipements et options

Version : III 1.6 TURBO T4 225 E-HYBRID PLUG-IN 4X2 SUMMIT BVR7

Equipements de sécurité

  • ABS - Système antiblocage des roues

  • Alarme

  • Commutation automatique feux de route/feux de croisement

  • Airbags frontaux, latéraux AV et rideaux (AV/AR) / Airbag passager neutralisable

  • Allumage des feux automatique (capteurs de luminosité)

  • Contrôle de la traction (TCS)

  • Contrôle de la pression des pneus

  • Assistance à la conduite semi-autonome Drive Assist de niveau 2

  • Frein de stationnement électrique avec aide au démarrage en côte

  • Projecteurs antibrouillards AV LED

  • Régulateur de vitesse adaptatif et limiteur de vitesse intelligent

  • Système d&#039;assistance au maintien dans la voie

  • Système d&#039;ouverture et de démarrage sans clé

  • Feux AR avec Signature et Logo LED Premium

Equipements de confort

  • Climatisation automatique bi-zone

  • Aide au stationnement AV/AR

  • Vitres et lunette AR surteintées

  • Pare-brise chauffant

  • Allumage des feux automatique (capteurs de luminosité)

  • Direction assistée

  • Banquette AR rabattable 40/20/40

  • Eclairage extérieur de courtoisie dans les rétroviseurs

  • Frein de stationnement électrique avec aide au démarrage en côte

  • Régulateur de vitesse adaptatif et limiteur de vitesse intelligent

  • Rétroviseurs extérieurs Noir brillant dégivrants rabattables électriquement

  • Siège conducteur et passager à réglage manuel

  • Siège conducteur et passager chauffants

  • Système de navigation GPS

  • Système multimédia à écran tactile 16&quot; avec Apple Carplay / Android Auto sans fil

  • Volant chauffant

  • Verrouillage centralisé

  • Vitres AV électriques

  • Combiné d&#039;instrumentation numérique configurable à écran TFT de 10,25&quot;

  • Rétroviseur intérieur photochromique

  • Siège conducteur électrique

Esthétique / Carrosserie

  • Barres de toit longitudinales

  • Peinture Hawaï

  • Jantes alliage 20&quot; diamantées noires, 235/50 R20

  • Sellerie Tep premium Gris/Noir

Autres équipements

  • Caméra de recul

  • Eclairage d&#039;ambiance multicolore à LED

  • Services connectés Uconnect Services

  • Essuie-glaces automatiques (capteur de pluie)

  • Apple Carplay / Android Auto sans fil

  • Bas de caisse teintés dans la masse (protection à 360°)

  • Calandre à 7 fentes éclairée

  • Freinage autonome d&#039;urgence

  • Projecteurs Matrix LED

  • Prises USB type A et C

  • Système anticollision actif

  • Système d&#039;avertissement de franchissement de ligne avec correction

  • Système de préconditionnement de l&#039;habitacle

  • Système de reconnaissance des panneaux de signalisation

  • ESP

  • Câble de recharge mode 2

  • Boîte de vitesses robotisée 7 rapports

  • Système Selec-Terrain à 5 modes de conduite

  • Pack Confort

Options disponibles

  • Toit ouvrant électrique en verre

     : 

    1200 €

  • Kit de gonflage (Fix & Go)

     : 

    50 €

  • Peinture Vulcano

     : 

    950 €

  • Peinture Amazonia avec toit noir

     : 

    1300 €

  • Peinture Amazonia

     : 

    950 €

  • Peinture Antartica

     : 

    950 €

  • Peinture Yosemite

     : 

    950 €

  • Peinture Pacific

     : 

    950 €

  • Peinture Antartica avec toit noir

     : 

    1300 €

  • Peinture Yosemite avec toit noir

     : 

    1300 €

  • Peinture Pacific avec toit noir

     : 

    1300 €

  • Peinture Hawaï avec toit noir

     : 

    1300 €

  • Jantes alliage 19" avec pneumatiques M+S / 3PMSF, 235/55 R19

     : 

    0 €

  • Câble de recharge mode 3

     : 

    329 €

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