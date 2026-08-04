En hybride rechargeable, le Jeep Compass aurait pu réaliser le compromis idéal…

Avec la motorisation hybride rechargeable sur secteur, le Jeep Compass est livrable en deux finitions, correctement dotées malgré quelques oublis.

Facturée 42 190 €, l’Altitude inclut notamment le GPS connecté, la caméra de recul, les radars de stationnement, la clim auto bi-zone, les aides à la conduite de niveau 2 avec régulateur de vitesse adaptatif, la réplication de smartphone sans fil, le système Selec-Terrain, les jantes en alliage de 19 pouces, l’instrumentation digitale de 10,5 pouces, l’écran multimédia de 16 pouces, les radars de stationnement, les projecteurs à LED avec feux de jour automatiques, le rétroviseurs intérieur électrochrome, le préconditionnement de l’habitacle, la banquette arrière rabattable 40/20/40, les ports USB A et C, voire le câble de recharge de type 2.

Enfin, à 46 490 €, la Summit ajoute les projecteurs matriciels, les antibrouillards avant, les vitres surteintées, les barres de toit, le siège conducteur à réglages électriques, la sellerie TEP premium, le volant et le pare-brise chauffants, ou encore l’alarme. Les jantes passent à 20 pouces. Dommage, le hayon motorisé et le chargeur de smartphone à induction demeurent en option.

Le point techno De série, la Compass bénéficie du Selec-Terrain, une panoplie d’aides à la conduite facilitant les évolutions sur sol difficile. 4 modes sont proposés : Auto, Neige, Sable/Boue, Sport et Eco. Ils optimisent les capacités de la Jeep en jouant sur la réactivité de l’accélérateur (moindre en mode Neige par exemple), l’assistance de direction et l’ESP, qui laisse un peu plus de dérive et de patinage en programme Sable/Boue. En revanche, l’assistant de changement de voie ou encore le régulateur prédictif restent en sus.