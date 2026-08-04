En hybride rechargeable, le Jeep Compass aurait pu réaliser le compromis idéal…
2. Le rapport prix/équipement du Jeep Compass e-Hybrid Plug-in est compétitif…
Avec la motorisation hybride rechargeable sur secteur, le Jeep Compass est livrable en deux finitions, correctement dotées malgré quelques oublis.
Facturée 42 190 €, l’Altitude inclut notamment le GPS connecté, la caméra de recul, les radars de stationnement, la clim auto bi-zone, les aides à la conduite de niveau 2 avec régulateur de vitesse adaptatif, la réplication de smartphone sans fil, le système Selec-Terrain, les jantes en alliage de 19 pouces, l’instrumentation digitale de 10,5 pouces, l’écran multimédia de 16 pouces, les radars de stationnement, les projecteurs à LED avec feux de jour automatiques, le rétroviseurs intérieur électrochrome, le préconditionnement de l’habitacle, la banquette arrière rabattable 40/20/40, les ports USB A et C, voire le câble de recharge de type 2.
Enfin, à 46 490 €, la Summit ajoute les projecteurs matriciels, les antibrouillards avant, les vitres surteintées, les barres de toit, le siège conducteur à réglages électriques, la sellerie TEP premium, le volant et le pare-brise chauffants, ou encore l’alarme. Les jantes passent à 20 pouces. Dommage, le hayon motorisé et le chargeur de smartphone à induction demeurent en option.
Le point techno
De série, la Compass bénéficie du Selec-Terrain, une panoplie d’aides à la conduite facilitant les évolutions sur sol difficile. 4 modes sont proposés : Auto, Neige, Sable/Boue, Sport et Eco. Ils optimisent les capacités de la Jeep en jouant sur la réactivité de l’accélérateur (moindre en mode Neige par exemple), l’assistance de direction et l’ESP, qui laisse un peu plus de dérive et de patinage en programme Sable/Boue. En revanche, l’assistant de changement de voie ou encore le régulateur prédictif restent en sus.
Equipements et options
Version : III 1.6 TURBO T4 225 E-HYBRID PLUG-IN 4X2 SUMMIT BVR7
Equipements de sécurité
ABS - Système antiblocage des roues
Alarme
Commutation automatique feux de route/feux de croisement
Airbags frontaux, latéraux AV et rideaux (AV/AR) / Airbag passager neutralisable
Allumage des feux automatique (capteurs de luminosité)
Contrôle de la traction (TCS)
Contrôle de la pression des pneus
Assistance à la conduite semi-autonome Drive Assist de niveau 2
Frein de stationnement électrique avec aide au démarrage en côte
Projecteurs antibrouillards AV LED
Régulateur de vitesse adaptatif et limiteur de vitesse intelligent
Système d'assistance au maintien dans la voie
Système d'ouverture et de démarrage sans clé
Feux AR avec Signature et Logo LED Premium
Equipements de confort
Climatisation automatique bi-zone
Aide au stationnement AV/AR
Vitres et lunette AR surteintées
Pare-brise chauffant
Allumage des feux automatique (capteurs de luminosité)
Direction assistée
Banquette AR rabattable 40/20/40
Eclairage extérieur de courtoisie dans les rétroviseurs
Frein de stationnement électrique avec aide au démarrage en côte
Régulateur de vitesse adaptatif et limiteur de vitesse intelligent
Rétroviseurs extérieurs Noir brillant dégivrants rabattables électriquement
Siège conducteur et passager à réglage manuel
Siège conducteur et passager chauffants
Système de navigation GPS
Système multimédia à écran tactile 16" avec Apple Carplay / Android Auto sans fil
Volant chauffant
Verrouillage centralisé
Vitres AV électriques
Combiné d'instrumentation numérique configurable à écran TFT de 10,25"
Rétroviseur intérieur photochromique
Siège conducteur électrique
Esthétique / Carrosserie
Barres de toit longitudinales
Peinture Hawaï
Jantes alliage 20" diamantées noires, 235/50 R20
Sellerie Tep premium Gris/Noir
Autres équipements
Caméra de recul
Eclairage d'ambiance multicolore à LED
Services connectés Uconnect Services
Essuie-glaces automatiques (capteur de pluie)
Apple Carplay / Android Auto sans fil
Bas de caisse teintés dans la masse (protection à 360°)
Calandre à 7 fentes éclairée
Freinage autonome d'urgence
Projecteurs Matrix LED
Prises USB type A et C
Système anticollision actif
Système d'avertissement de franchissement de ligne avec correction
Système de préconditionnement de l'habitacle
Système de reconnaissance des panneaux de signalisation
ESP
Câble de recharge mode 2
Boîte de vitesses robotisée 7 rapports
Système Selec-Terrain à 5 modes de conduite
Pack Confort
Options disponibles
-
Toit ouvrant électrique en verre:
1200 €
-
Kit de gonflage (Fix & Go):
50 €
-
Peinture Vulcano:
950 €
-
Peinture Amazonia avec toit noir:
1300 €
-
Peinture Amazonia:
950 €
-
Peinture Antartica:
950 €
-
Peinture Yosemite:
950 €
-
Peinture Pacific:
950 €
-
Peinture Antartica avec toit noir:
1300 €
-
Peinture Yosemite avec toit noir:
1300 €
-
Peinture Pacific avec toit noir:
1300 €
-
Peinture Hawaï avec toit noir:
1300 €
-
Jantes alliage 19" avec pneumatiques M+S / 3PMSF, 235/55 R19:
0 €
-
Câble de recharge mode 3:
329 €
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