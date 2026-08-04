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Jeep Compass 3

Essai

En hybride rechargeable, le Jeep Compass aurait pu réaliser le compromis idéal…

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Stéphane Schlesinger

10  

4. Le Jeep Compass e-Hybrid  Plug-in face à la concurrence

 

En hybride rechargeable, le Jeep Compass aurait pu réaliser le compromis idéal…

Le Jeep Compass hybride rechargeable est évalué dans la catégorie des SUV hybrides rechargeables qui comprend notamment

Byd Seal U (à partir de 37 500 €, 218 ch)

Citroën C5 Aircross (à partir de 42 590 €, 225 ch)

Ford Kuga (à partir de 46 090 €, 243 ch)

Geely Starray (à partir de 34 990 €, 262 ch)

Hyundai Tucson (à partir de 43 250 €, 288 ch)

Leapmotor C10 Reev (à partir de 37 400 €, 215 ch)

MG EHS (à partir de 37 990 €, 190 ch)

Opel Grandland (à partir de 41 990 €, 195 ch)

Peugeot 3008 (à partir de 43 490 €, 195 € ch)

Skoda Kodiaq (à partir de 54 820 €, 204 ch)

Volkswagen Tiguan e-Hybrid (à partir de 55 900 €, 204 ch)

Jeep Compass e-Hybrid
Budget
  • 7.13
  • 7.13
  • 7.13
  • 7.13
  • 7.13
 
Pratique
  • 6.82
  • 6.82
  • 6.82
  • 6.82
  • 6.82
 
Rapport prix/équipements
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
 
Sur la route
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Sécurité
  • 6.6
  • 6.6
  • 6.6
  • 6.6
  • 6.6
 
Note globale : 14,1 /20
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GUIDE D’ACHAT - S’il sort de l’usine italienne de Melfi, le nouveau Jeep Compass est fidèle aux autres SUV du constructeur américain et peut s’aventurer partout. Ce modèle compact est doté d’une belle habitabilité et il plaira aux familles qui veulent se démarquer. Mais pour savoir quelle motorisation et quelle finition choisir, il faut suivre notre guide d’achat.

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