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Xpeng P7+

Essai

Charge ultrarapide et faible consommation : la Xpeng P7 + est-elle la voyageuse absolue ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Stéphane Schlesinger

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6. La fiche technique de la Xpeng P7+

 

Charge ultrarapide et faible consommation : la Xpeng P7 + est-elle la voyageuse absolue ?

Les chiffres clés

Xpeng P7+ AUTONOMIE ETENDUE 313 74.9 KWH
Généralités  
Date de commercialisation 09/01/2026
Garantie pièce et main d'œuvre : en km 120 000 km
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 60 mois
Dimensions  
Longueur 5,07 m
Largeur sans rétros 1,93 m
Hauteur 1,51 m
Empattement 3 m
Volume de coffre mini 573 L
Volume de coffre maxi 1 931 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 2 100 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Couple 450 Nm
Puissance moteur 313 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 530 km
Capacité batterie 74,90 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Performances / consommation  
Vitesse maximum 200 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 6.2 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
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