Charge ultrarapide et faible consommation : la Xpeng P7 + est-elle la voyageuse absolue ?
4. La Xpeng P7+ alterne le meilleur et le pire
La concurrence : inexistante
Pour son prix, la Xpeng P7+ n’a aucune concurrente à sa mesure, au sens strict du terme, et elle détient le record de vitesse de charge. Voilà, c’est dit. Mais, si l’on n’a pas besoin d’un compartiment arrière immense, on trouve des berlines électriques assez redoutables, comme l’incontournable Tesla Model 3, que l’on peut avoir en Grande Autonomie (44 990 €), moins logeable mais autrement dynamique, la Mercedes CLA EQ (dès 224 ch et 48 990 €), très douée côté autonomie et recharge dans certaines variantes, la BMW i4 (514 km d’autonomie dès 286 ch et 57 850 €), un peu plus limitée sur ces points mais chic et rapide, la BYD Seal Design, musclée et peu chère mais moins affûtée par sa recharge (313 ch, 570 km d’autonomie), voire la Polestar 2 (dès 272 et 46 850 €), capable de 550 km.
A retenir
Sur le papier, la Xpeng coche bien des bonnes cases, mais en pratique, l’expérience de conduite est gâchée par les aides à la conduite autoritaires, mal calibrées, invasives et impossibles à désactiver totalement. Rédhibitoire ! Et c’est bien dommage, car si on cherche une voiture avant tout confortable, sûre et frugale, la P7+ dispose de solides arguments. Elle profite aussi d’une habitabilité et d’un coffre géants, voire d’une dotation riche. Cela dit, son atout principal demeure sa recharge extrêmement rapide qui, alliée à une consommation faible, facilite grandement les longs trajets. A ce prix, la Xpeng semble une affaire, si on dispose d’un parking suffisamment grand pour loger une voiture de 5,07 m de long, et de nerfs en acier forgé pour supporter les Adas…
Caradisiac a aimé
- L'habitabilité
- Le coffre géant
- La recharge vraiment rapide
- La consommation modérée
- La bonne autonomie
- Le confort
- Le prix agressifs
- L'équipement riche
- Le comportement sûr
Caradisiac n'a pas aimé
- Les aides à la conduite insupportable
- Le châssis très pataud
- La garde au toit arrière
- L'encombrement
- La direction sans feeling
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|AUTONOMIE ETENDUE 313 74.9 KWH
|0 (wltp)
|49 990 €
|€
|AUTONOMIE STANDARD 245 61.7 KWH
|0 (wltp)
|45 990 €
|€
|PERFORMANCE 503 74.9 KWH
|0 (wltp)
|53 990 €
|€
Photos (58)
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