Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Xpeng P7+

Essai

Charge ultrarapide et faible consommation : la Xpeng P7 + est-elle la voyageuse absolue ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Stéphane Schlesinger

64  

4. La Xpeng P7+ alterne le meilleur et le pire

 

Charge ultrarapide et faible consommation : la Xpeng P7 + est-elle la voyageuse absolue ?

La concurrence : inexistante

Pour son prix, la Xpeng P7+ n’a aucune concurrente à sa mesure, au sens strict du terme, et elle détient le record de vitesse de charge. Voilà, c’est dit. Mais, si l’on n’a pas besoin d’un compartiment arrière immense, on trouve des berlines électriques assez redoutables, comme l’incontournable Tesla Model 3, que l’on peut avoir en Grande Autonomie (44 990 €), moins logeable mais autrement dynamique, la Mercedes CLA EQ (dès 224 ch et 48 990 €), très douée côté autonomie et recharge dans certaines variantes, la BMW i4 (514 km d’autonomie dès 286 ch et 57 850 €), un peu plus limitée sur ces points mais chic et rapide, la BYD Seal Design, musclée et peu chère mais moins affûtée par sa recharge (313 ch, 570 km d’autonomie),  voire la Polestar 2 (dès 272 et 46 850 €), capable de 550 km.

A retenir

Sur le papier, la Xpeng coche bien des bonnes cases, mais en pratique, l’expérience de conduite est gâchée par les aides à la conduite autoritaires, mal calibrées, invasives et impossibles à désactiver totalement. Rédhibitoire ! Et c’est bien dommage, car si on cherche une voiture avant tout confortable, sûre et frugale, la P7+ dispose de solides arguments. Elle profite aussi d’une habitabilité et d’un coffre géants, voire d’une dotation riche. Cela dit, son atout principal demeure sa recharge extrêmement rapide qui, alliée à une consommation faible, facilite grandement les longs trajets. A ce prix, la Xpeng semble une affaire, si on dispose d’un parking suffisamment grand pour loger une voiture de 5,07 m de long, et de nerfs en acier forgé pour supporter les Adas…

Caradisiac a aimé

  • L'habitabilité
  • Le coffre géant
  • La recharge vraiment rapide
  • La consommation modérée
  • La bonne autonomie
  • Le confort
  • Le prix agressifs
  • L'équipement riche
  • Le comportement sûr

Caradisiac n'a pas aimé

  • Les aides à la conduite insupportable 
  • Le châssis très pataud
  • La garde au toit arrière
  • L'encombrement
  • La direction sans feeling

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
AUTONOMIE ETENDUE 313 74.9 KWH 0 (wltp) 49 990 €  €
AUTONOMIE STANDARD 245 61.7 KWH 0 (wltp) 45 990 €  €
PERFORMANCE 503 74.9 KWH 0 (wltp) 53 990 €  €
Page précédente
Page suivante

Photos (58)

Voir tout

Sommaire

64  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Xpeng P7+

Xpeng P7+

SPONSORISE

Essais Xpeng P7+

Voir tous les essais Xpeng P7+

Guides d'achat Grande Berline

Voir tous les guides d'achat

Toute l'actualité Xpeng P7+

Voir toute l'actu Xpeng P7+