Charge ultrarapide et faible consommation : la Xpeng P7 + est-elle la voyageuse absolue ?

La Xpeng P7+ (dès 245 ch et 45 990 €) et est évaluée dans la catégorie des berlines électriques comprises entre 44 000 € et 60 000 € comprenant notamment :



BMW i4 (dès 286 ch et 57 850 €)

Byd Seal (dès 313 ch et 46 990 €)

Mercedes CLA EQ (dès 224 ch et 48 050 €)

Polestar 2 (dès 272 ch et 46 800 €)

Tesla Model 3 Grande Autonomie (462 ch, 44 990 €)