Charge ultrarapide et faible consommation : la Xpeng P7 + est-elle la voyageuse absolue ?
5. Quelle est la note obtenue par la Xpeng P7+ ?
La Xpeng P7+ (dès 245 ch et 45 990 €) et est évaluée dans la catégorie des berlines électriques comprises entre 44 000 € et 60 000 € comprenant notamment :
BMW i4 (dès 286 ch et 57 850 €)
Byd Seal (dès 313 ch et 46 990 €)
Mercedes CLA EQ (dès 224 ch et 48 050 €)
Polestar 2 (dès 272 ch et 46 800 €)
Tesla Model 3 Grande Autonomie (462 ch, 44 990 €)
|X Peng P7+ Autonomie Etendue
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)
|Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)
|Réseau propriétaire
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Amortissement
|Dynamisme
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Autonomie
|Système de récupération d'énergie
|Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte)
|Autonomie : données constructeur (parcours mixte)
|Note globale :
|14,1 /20
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