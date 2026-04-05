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Xpeng P7+

Essai

Charge ultrarapide et faible consommation : la Xpeng P7 + est-elle la voyageuse absolue ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Stéphane Schlesinger

64  

5. Quelle est la note obtenue par la Xpeng P7+ ?

 

Charge ultrarapide et faible consommation : la Xpeng P7 + est-elle la voyageuse absolue ?

La Xpeng P7+ (dès 245 ch et 45 990 €) et est évaluée dans la catégorie des berlines électriques comprises entre 44 000 € et 60 000 € comprenant notamment :


BMW i4 (dès 286 ch et 57 850 €)

Byd Seal (dès 313 ch et 46 990 €)

Mercedes CLA EQ (dès 224 ch et 48 050 €)

Polestar 2 (dès 272 ch et 46 800 €)

Tesla Model 3 Grande Autonomie (462 ch, 44 990 €)

X Peng P7+ Autonomie Etendue
Budget
  • 7.2
  • 7.2
  • 7.2
  • 7.2
  • 7.2
 
Pratique
  • 7.42
  • 7.42
  • 7.42
  • 7.42
  • 7.42
 
Rapport prix/équipements
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
 
Sur la route
  • 6.43
  • 6.43
  • 6.43
  • 6.43
  • 6.43
 
Autonomie
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
 
Note globale : 14,1 /20
Explication des critères de notation
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64  

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