Charge ultrarapide et faible consommation : la Xpeng P7 + est-elle la voyageuse absolue ?

Dès la version de base à 45 990 €, la P7+ offre la clim auto bizone alliée à une pompe à chaleur, les sièges électriques, massants, chauffants et ventilés, les caméras de stationnement, les vitres acoustiques surteintées, le GPS connecté, la sono à 20 haut-parleurs, la réplication de smartphone sans fil couplée à un double chargeur à induction ventilé, le toit panoramique, les ADAS complètes, la charge V2L, le chargeur domestique de 20 kW, voire les apps de divertissement intégrées.

A 49 990 €, les versions Long Range Pro et Performance Pro ajoutent le jantes de 20 pouces, la sellerie en cuir Nappa, l’écran de divertissement arrière, la banquette chauffante et ventilée, ou encore la tablette aviation arrière droite. A part la peinture métallisée, il n’y a pas d’options.

Le point techno Les ADAS de série comprennent le régulateur de vitesse actif, le centrage sur la voie, l’avertissement de trafic transversal arrière, la surveillance des angles morts, via une caméra montrant sur l’écran central ce qui s’y cache, l’aide au changement de file voire le ralentissement auto avant un virage notamment. Tout ceci fonctionne mais avec parfois une certaine brutalité, de sorte qu’on préfère s’en passer…