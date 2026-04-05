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Xpeng P7+

Essai

Charge ultrarapide et faible consommation : la Xpeng P7 + est-elle la voyageuse absolue ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Stéphane Schlesinger

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3. La Xpeng P7 + possède un équipement très riche sur toutes les versions

 

La Xpeng P7+ se barde d’airbags (y compris entre les passagers avant), ce qui contribue à son excellente note à l’EuroNcap.
La Xpeng P7+ se barde d’airbags (y compris entre les passagers avant), ce qui contribue à son excellente note à l’EuroNcap.

Dès la version de base à 45 990 €, la P7+ offre la clim auto bizone alliée à une pompe à chaleur, les sièges électriques, massants, chauffants et ventilés, les caméras de stationnement, les vitres acoustiques surteintées, le GPS connecté, la sono à 20 haut-parleurs, la réplication de smartphone sans fil couplée à un double chargeur à induction ventilé, le toit panoramique, les ADAS complètes, la charge V2L, le chargeur domestique de 20 kW, voire les apps de divertissement intégrées.

A 49 990 €, les versions Long Range Pro et Performance Pro ajoutent le jantes de 20 pouces, la sellerie en cuir Nappa, l’écran de divertissement arrière, la banquette chauffante et ventilée, ou encore la tablette aviation arrière droite. A part la peinture métallisée, il n’y a pas d’options.

Le point techno

Les ADAS de série comprennent le régulateur de vitesse actif, le centrage sur la voie, l’avertissement de trafic transversal arrière, la surveillance des angles morts, via une caméra montrant sur l’écran central ce qui s’y cache, l’aide au changement de file voire le ralentissement auto avant un virage notamment. Tout ceci fonctionne mais avec parfois une certaine brutalité, de sorte qu’on préfère s’en passer…

 

 

 

 

 

 

Equipements et options

Version : AUTONOMIE ETENDUE 313 74.9 KWH

Equipements de sécurité

  • Limiteur de vitesse automatique (ASL)

  • Airbags (x7)

  • Contrôle de descente

  • Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)

  • Alerte de trafic transversal AR (RCTA)

  • Déverrouillage automatique via smartphone (app XPENG)

  • ABS

  • Contrôle de la traction (TCS)

  • Feux de route et feux de croisement à LED à détection automatique

  • Feux de route intelligents (IHB)

  • Essuie-glaces automatiques à détecteur de pluie

  • Portes sans cadre/portes à fermeture automatique (Soft close)

  • Vitres de porte à ouverture automatique par simple pression avec fonction anti-pincement

  • Ceintures de sécurité AR centrales à verrouillage automatique d&#039;urgence

Equipements de confort

  • Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)

  • Aide au stationnement automatique améliorée (EAP2.0) (Via App XPENG)

  • Aide au stationnement à sortie automatique (AEP) (Via App XPENG)

  • Bluetooth

  • Clé Bluetooth via téléphone portable (app XPENG)

  • Radio DAB + FM

  • Volant chauffant

  • Siège conducteur réglable électriquement 8 directions

  • Réglage du support lombaire du siège conducteur 4 directions

  • Siège passager réglable électriquement 6 directions

  • Sièges AR rabattables (60/40)

  • Sièges AV chauffants

  • Sièges AV ventilés

  • Sièges AR chauffants

  • Frein de stationnement électrique automatique

  • Rappel de bouclage de la ceinture de sécurité

  • Appui-tête réglable des sièges AV

  • Mémoire de position des sièges AV

  • Siège passager à réglage du support lombaire 4 directions

  • Stationnement à distance via application mobile XPENG

  • Dossier de siège AR réglable 11,4°

  • Double HP intégré au siège conducteur

  • Ecran de contrôle central LCD 15,6&quot;

  • Rétroviseur intérieur LCD à caméra AR

  • Sièges en cuir Nappa

  • Sièges AV massants

  • Direction assistée

  • Verrouillage centralisé

  • Aide au stationnement par télécommande de clé

  • Ecran de divertissement AR 8&quot;

  • Navigation intelligente avec planificateur

  • Rétroviseur extérieur sans cadre avec rabattement électrique, chauffage, mémoire

  • Vitres insonorisées et teintées vertes (pare-brise AV/première rangée)

  • Vitres teintées (deuxième rangée/pare-brise AR)

  • Vitres de porte à ouverture automatique par simple pression avec fonction anti-pincement

  • Dégivrage électrique de la lunette AR

  • Volant capacitif multifonction en cuir (réglable dans 4 directions)

  • Climatisation automatique bi-zone AV

  • Sortie d&#039;air manuelle pour la climatisation

  • Soutien lombaire des sièges AV

  • Bouton de réglage latéral du siège passager

  • Réglage électrique du dossier de la deuxième rangée de sièges

  • Ventilation des sièges de la deuxième rangée

  • Massage des sièges de la deuxième rangée

  • Fonction d&#039;accueil des sièges de la deuxième rangée

  • Tablette rabatable de haute qualité (à l&#039;AR du siège passager)

  • Accoudoir AR central/porte-gobelet/emplacement pour téléphone

  • Ceintures de sécurité à force limitée à double étage et à préserrage variable pour le conducteur

  • Ceintures de sécurité AR gauche et droite à prétensionneurs à force limitée

  • Ceintures de sécurité AR centrales à verrouillage automatique d&#039;urgence

Esthétique / Carrosserie

  • Peinture métallisée

  • Jante alliage noire polie à 10 branches - 20&quot; (pneus Michelin 255/45 R20)

Autres équipements

  • V2L

  • Contrôle de centrage de voie (LCC)

  • Contrôle actif de trajectoire en virage (ATC)

  • Changement de voie actif (LCA)

  • Avertissement de collision AV (FCW)

  • Freinage d&#039;urgence autonome (AEB)

  • Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)

  • Détection d&#039;angle mort (BSD)

  • Avertissement d&#039;ouverture de porte (DOW)

  • Avertissement de sortie de voie (LDW)

  • Avertissement de collision AR (RCW)

  • Application de localisation intelligente de voiture

  • Interface utilisateur 3D

  • Mode bienvenue

  • Mode méditation

  • Mises à jour logicielles à distance (OTA)

  • Android Auto et Apple CarPlay

  • Kit de réparation crevaison

  • Auto-Hold (système de maintien automatique de la force de freinage)

  • Système d&#039;avertissement acoustique pour piéton (AVAS)

  • E-Call (appel d&#039;urgence automatique)

  • Capteurs à ultrasons (x12)

  • Caméra vigilance conducteur

  • Surveillance de la vigilance du conducteur (DSM)

  • Surveillance de la distance AV (FDM)

  • Aide au maintien dans la voie (LKA)

  • Maintien dans la voie d&#039;urgence (ELK)

  • Bibliothèque d&#039;applications

  • Réglage manuel de la hauteur des phares

  • Contrôle électronique de la stabilité (ESP)

  • Prise 12V (x2)

  • Assistant vocal &quot;Hey XPENG&quot; 4 zones avec reconnaissance intelligente

  • Carte clé NFC

  • Double plateau ventilé de chargement par induction - 50W

  • Eclairage ambiant 256 couleurs

  • Pompe à chaleur

  • Système de gestion thermique intelligent X-HP3.0

  • USB Type-A: 1 x port de chargement (2,5W)

  • Système de surveillance et d&#039;enregistrement type sentinelle

  • Boîte automatique à variation continue

  • Processeur de conduite intelligente (TURING XP5 - 750 TOPS)

  • Radar à ondes millimétriques AEB AV et coin AR (x3)

  • Caméra à haute perception 360 (x9)

  • Caméra binoculaires AV Hawk Eye

  • Affichage de simulation d&#039;environnement SR

  • Châssis transparent virtuel

  • Caméra embarquée de circulation (Dash Cam)

  • Processeur XOS (MediaTek MT8676)

  • Connectivité (Réseau Wi-Fi / 5G)

  • Tableau de bord numérique 8.8&quot;

  • Affichage tête haute (W-HUD)

  • Télécommande et clé physique intelligente à bande ultra-large

  • Phares à LED à allumage/extinction automatique

  • Feu stop surélevé à LED

  • Poignées de porte électriques dissimulées

  • Chauffage électrique intégré à la caméra de pare-brise

  • Chauffage électrique de la zone inférieure du pare-brise

  • USB Type-C x 2

  • Pare-soleil AV avec miroir et éclairage x 2

  • Système de son surround hi-fi 18 HPs

  • Système de purification d&#039;air à filtration N.95 et filtration du pollen

  • Détection de présence d&#039;enfants - surveillance directe

Options disponibles

  • Barre d'attelage déployable et rétractable électriquement (75kg/1500kg)

     : 

    1190 €

  • Peinture métallisée Midnight Black

     : 

    800 €

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