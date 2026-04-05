Charge ultrarapide et faible consommation : la Xpeng P7 + est-elle la voyageuse absolue ?
3. La Xpeng P7 + possède un équipement très riche sur toutes les versions
Dès la version de base à 45 990 €, la P7+ offre la clim auto bizone alliée à une pompe à chaleur, les sièges électriques, massants, chauffants et ventilés, les caméras de stationnement, les vitres acoustiques surteintées, le GPS connecté, la sono à 20 haut-parleurs, la réplication de smartphone sans fil couplée à un double chargeur à induction ventilé, le toit panoramique, les ADAS complètes, la charge V2L, le chargeur domestique de 20 kW, voire les apps de divertissement intégrées.
A 49 990 €, les versions Long Range Pro et Performance Pro ajoutent le jantes de 20 pouces, la sellerie en cuir Nappa, l’écran de divertissement arrière, la banquette chauffante et ventilée, ou encore la tablette aviation arrière droite. A part la peinture métallisée, il n’y a pas d’options.
Le point techno
Les ADAS de série comprennent le régulateur de vitesse actif, le centrage sur la voie, l’avertissement de trafic transversal arrière, la surveillance des angles morts, via une caméra montrant sur l’écran central ce qui s’y cache, l’aide au changement de file voire le ralentissement auto avant un virage notamment. Tout ceci fonctionne mais avec parfois une certaine brutalité, de sorte qu’on préfère s’en passer…
Equipements et options
Version : AUTONOMIE ETENDUE 313 74.9 KWH
Equipements de sécurité
Limiteur de vitesse automatique (ASL)
Airbags (x7)
Contrôle de descente
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)
Alerte de trafic transversal AR (RCTA)
Déverrouillage automatique via smartphone (app XPENG)
ABS
Contrôle de la traction (TCS)
Feux de route et feux de croisement à LED à détection automatique
Feux de route intelligents (IHB)
Essuie-glaces automatiques à détecteur de pluie
Portes sans cadre/portes à fermeture automatique (Soft close)
Vitres de porte à ouverture automatique par simple pression avec fonction anti-pincement
Ceintures de sécurité AR centrales à verrouillage automatique d'urgence
Equipements de confort
Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)
Aide au stationnement automatique améliorée (EAP2.0) (Via App XPENG)
Aide au stationnement à sortie automatique (AEP) (Via App XPENG)
Bluetooth
Clé Bluetooth via téléphone portable (app XPENG)
Radio DAB + FM
Volant chauffant
Siège conducteur réglable électriquement 8 directions
Réglage du support lombaire du siège conducteur 4 directions
Siège passager réglable électriquement 6 directions
Sièges AR rabattables (60/40)
Sièges AV chauffants
Sièges AV ventilés
Sièges AR chauffants
Frein de stationnement électrique automatique
Rappel de bouclage de la ceinture de sécurité
Appui-tête réglable des sièges AV
Mémoire de position des sièges AV
Siège passager à réglage du support lombaire 4 directions
Stationnement à distance via application mobile XPENG
Dossier de siège AR réglable 11,4°
Double HP intégré au siège conducteur
Ecran de contrôle central LCD 15,6"
Rétroviseur intérieur LCD à caméra AR
Sièges en cuir Nappa
Sièges AV massants
Direction assistée
Verrouillage centralisé
Aide au stationnement par télécommande de clé
Ecran de divertissement AR 8"
Navigation intelligente avec planificateur
Rétroviseur extérieur sans cadre avec rabattement électrique, chauffage, mémoire
Vitres insonorisées et teintées vertes (pare-brise AV/première rangée)
Vitres teintées (deuxième rangée/pare-brise AR)
Vitres de porte à ouverture automatique par simple pression avec fonction anti-pincement
Dégivrage électrique de la lunette AR
Volant capacitif multifonction en cuir (réglable dans 4 directions)
Climatisation automatique bi-zone AV
Sortie d'air manuelle pour la climatisation
Soutien lombaire des sièges AV
Bouton de réglage latéral du siège passager
Réglage électrique du dossier de la deuxième rangée de sièges
Ventilation des sièges de la deuxième rangée
Massage des sièges de la deuxième rangée
Fonction d'accueil des sièges de la deuxième rangée
Tablette rabatable de haute qualité (à l'AR du siège passager)
Accoudoir AR central/porte-gobelet/emplacement pour téléphone
Ceintures de sécurité à force limitée à double étage et à préserrage variable pour le conducteur
Ceintures de sécurité AR gauche et droite à prétensionneurs à force limitée
Ceintures de sécurité AR centrales à verrouillage automatique d'urgence
Esthétique / Carrosserie
Peinture métallisée
Jante alliage noire polie à 10 branches - 20" (pneus Michelin 255/45 R20)
Autres équipements
V2L
Contrôle de centrage de voie (LCC)
Contrôle actif de trajectoire en virage (ATC)
Changement de voie actif (LCA)
Avertissement de collision AV (FCW)
Freinage d'urgence autonome (AEB)
Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)
Détection d'angle mort (BSD)
Avertissement d'ouverture de porte (DOW)
Avertissement de sortie de voie (LDW)
Avertissement de collision AR (RCW)
Application de localisation intelligente de voiture
Interface utilisateur 3D
Mode bienvenue
Mode méditation
Mises à jour logicielles à distance (OTA)
Android Auto et Apple CarPlay
Kit de réparation crevaison
Auto-Hold (système de maintien automatique de la force de freinage)
Système d'avertissement acoustique pour piéton (AVAS)
E-Call (appel d'urgence automatique)
Capteurs à ultrasons (x12)
Caméra vigilance conducteur
Surveillance de la vigilance du conducteur (DSM)
Surveillance de la distance AV (FDM)
Aide au maintien dans la voie (LKA)
Maintien dans la voie d'urgence (ELK)
Bibliothèque d'applications
Réglage manuel de la hauteur des phares
Contrôle électronique de la stabilité (ESP)
Prise 12V (x2)
Assistant vocal "Hey XPENG" 4 zones avec reconnaissance intelligente
Carte clé NFC
Double plateau ventilé de chargement par induction - 50W
Eclairage ambiant 256 couleurs
Pompe à chaleur
Système de gestion thermique intelligent X-HP3.0
USB Type-A: 1 x port de chargement (2,5W)
Système de surveillance et d'enregistrement type sentinelle
Boîte automatique à variation continue
Processeur de conduite intelligente (TURING XP5 - 750 TOPS)
Radar à ondes millimétriques AEB AV et coin AR (x3)
Caméra à haute perception 360 (x9)
Caméra binoculaires AV Hawk Eye
Affichage de simulation d'environnement SR
Châssis transparent virtuel
Caméra embarquée de circulation (Dash Cam)
Processeur XOS (MediaTek MT8676)
Connectivité (Réseau Wi-Fi / 5G)
Tableau de bord numérique 8.8"
Affichage tête haute (W-HUD)
Télécommande et clé physique intelligente à bande ultra-large
Phares à LED à allumage/extinction automatique
Feu stop surélevé à LED
Poignées de porte électriques dissimulées
Chauffage électrique intégré à la caméra de pare-brise
Chauffage électrique de la zone inférieure du pare-brise
USB Type-C x 2
Pare-soleil AV avec miroir et éclairage x 2
Système de son surround hi-fi 18 HPs
Système de purification d'air à filtration N.95 et filtration du pollen
Détection de présence d'enfants - surveillance directe
Options disponibles
-
Barre d'attelage déployable et rétractable électriquement (75kg/1500kg):
1190 €
-
Peinture métallisée Midnight Black:
800 €
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Sommaire
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