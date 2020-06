"La Formule 1 va reprendre, avec 8 courses"

La Formule 1 va enfin reprendre, l'organisation ayant confirmé le calendrier tronqué de 2020. La première course d'après confinement aura lieu le 5 juillet prochain au Red Bull Ring, en Autriche, avant d'aller en Hongrie, puis en Angleterre. Les 8 courses prévues pour le moment sont exclusivement en Europe et au Royaume-Uni. Les organisateurs ont pour l'instant mis en suspend les courses en Asie, et réévalueront la situation "dans les prochains mois" pour savoir si ces épreuves doivent avoir lieu.

En attendant, le début de la saison devrait se faire à huis clos, mais Chase Carey, le patron de la F1, n'exclut pas d'accueillir à nouveau du public sur les dernières courses. La Formule 1 aura donc une drôle de saveur, d'autant plus que les équipes vont finalement avoir peu de temps pour se mettre en route pour la première course, dans un mois.