La forte progression des hybrides en Europe

Le marché automobile européen se métamorphose à grande vitesse. Ou, au moins, celui des immatriculations nouvelles. Ce n'est pas à court ni moyen terme que nous aurons une part significative de voitures électriques ou hybrides sur les routes, mais la machine est lancée. L'ACEA (Association des constructeurs européens d'automobiles) vient de communiquer le mix énergétique des immatriculations sur le premier trimestre.

Premier constat : si vous pensiez que la chute du diesel avait atteint son point bas, vous pouvez revoir votre copie. La part de marché du diesel est passée de 30 à 23 % en un an. Dans le même temps, l'hybride continue sa folle progression. L'hybride simple a doublé, atteignant 470 000 unités et une part de marché de 18,4 %. En clair, dans peu de temps, la part de marché du diesel et celle de l'hybride simple vont se croiser.

L'hybride rechargeable croit également avec 8,2 % de parts de marché et un peu plus de 208 000 unités immatriculées. C'est la hausse la plus haute, avec 175 % de progression. Les électriques pures à batteries progressent bien moins vite, avec 59 % de hausse et une part de marché à 5,7 %.