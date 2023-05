La France aux côtés de l'Italie contre les nouvelles normes européennes !

Ces derniers mois, la France faisait partie des pays les plus volontaires de l’Union européenne dans le cadre des discussions sur l’interdiction de vente des voitures thermiques neuves à partir de 2035 sur le Vieux Continent. Elle a également exprimé son opposition à l’idée d’autoriser le carburant synthétique voulu par l’Allemagne, projet permettant de garder un cadre légal pour les autos thermiques neuves sous conditions. Mais elle s’oppose en revanche aux normes Euro7 dans l’état actuel du projet, prévoyant des règles plus sévères au niveau de la pollution et des émissions de CO2.

Comme l’Italie, la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la République tchèque, la Roumanie et la Slovaquie, la France vient en effet de signaler son opposition à ce texte dans un document de travail communiqué officiellement à la Commission européenne. Le but de ces pays est de forcer les instances réglementaires à plancher sur une norme Euro7 moins restrictive, de façon à permettre aux constructeurs de concentrer leurs moyens sur le développement des modèles électriques pour 2035. Curieusement, l’Allemagne n’a pas signé ce document de travail après avoir pourtant exprimé à plusieurs reprises son inquiétude sur le sujet (notamment par le biais de constructeurs comme Volkswagen).

Des voitures 2000€ plus chères à cause d’Euro7

Alors que la Commission européenne chiffre le surcoût imposé par ce passage aux normes Euro7 à moins de 450€ au maximum, l’ACEA (association des constructeurs automobiles européens) estime qu’il sera plutôt de 2 000€ en moyenne. Reste maintenant à voir si les parlementaires seront prêts à faire des concessions sur le sujet pour contenter les huit pays contestataires (ainsi que l’ACEA).