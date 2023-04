La Skoda Fabia risque l'extinction à cause des normes Euro7

Des négociations sont toujours en cours au sein de l’Union européenne pour définir avec précision les normes Euro7, qui doivent entrer en application à l’été 2025 pour toutes les voitures neuves vendues sur le Vieux Continent. On s’oriente vers des mesures de réduction des émissions polluantes pour les moteurs thermiques, dans des proportions qui vont entraîner une hausse de leur prix de vente. Pour les gros modèles, cette hausse du prix ne devrait pas constituer un problème insurmontable. En revanche, la norme Euro7 pourrait entraîner la disparition pure et simple des voitures les plus petites et abordables.

Sur ces modèles à la technologie moins sophistiquée, le surcoût nécessaire pour les adapter à la norme Euro7 pourrait être plus important et leur faire perdre toute compétitivité. Il y a quelques mois, le patron de Volkswagen Thomas Schaeffer annonçait qu’il faudrait sans doute ajouter environ 5 000€ au prix de la Polo, ce qui pose la question de sa suppression du catalogue. Cette fois, c’est le boss de Skoda Klaus Zellmer qui prévient du même problème pour la citadine Fabia, cousine technique de la Volkswagen Polo.

« Si les normes Euro7 adoptent les niveaux prévus, il ne sera plus possible de garder la Fabia au prix actuel du modèle. Intéresserait-elle encore les clients avec un prix de base au-dessus des 23 000€ ? Je ne pense pas », confie-t-il aux journalistes anglais d’Autocar.

Plus rien en attendant les petites électriques ?

La Skoda Fabia coûte actuellement 18 170€ en prix de base. Sachant que Volkswagen et Skoda prévoient l’arrivée en 2025 de modèles citadins électriques dont le prix se base doit se situer à environ 25 000€, tout le groupe Volkswagen pourrait carrément renoncer à continuer de proposer des citadines thermiques une fois la norme Euro7 entrée en application à la même date. Chez Audi, on sait déjà depuis longtemps que l’A1 (autre cousine de la Polo et de la Fabia) n’aura pas de remplaçante directe. Et dans ce contexte, comment Dacia va-t-il pouvoir conserver une Sandero aussi abordable ?