La France bien placée en matière de recharge pour voiture électrique

Il est fréquent de lire que les Français sont râleurs, et c'est souvent le cas lorsqu'il s'agit de mobilité électrique et d'accès aux bornes. Pourtant, à y regarder de plus près, la France est bien placée. Mieux : en valeur absolue, la France est le deuxième pays d'Europe sur le plan des bornes de recharge, derrière les Pays-Bas, et devant l'Allemagne, avec 45 751 bornes. La France représente à elle seule 20,4 % des bornes en Europe.

Problème : l'ACEA pointe du doigt un souci de répartition que nous avions déjà évoqué sur Caradisiac. "70 % de toutes les bornes de recharge en Europe sont situées dans seulement trois pays, alors qu'à eux trois, ces pays ne représentent que 23 % de la surface au sol en Europe". Comprendre par là que la borne de recharge n'est (pour l'instant) qu'une affaire de pays riches.

Il faut également préciser que l'on ne parle que du nombre brut de bornes, et pas de leur puissance. Bon nombre de ces points de charge sont de très faible ou faible puissance, ce qui reste un frein pour les réticents à la voiture électrique qui voudraient conserver l'aspect pratique d'un plein de carburant fossile. Pour cela, il faudra multiplier les bornes rapides, et nous en sommes encore loin.