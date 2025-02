La future Audi A6 Avant thermique, revenue d'entre les morts, se montre déjà

C’est l’un des fruits des ajustements stratégiques apportés par Audi ces dernières années en réponse à une évolution du marché automobile européen (et dans d’autres parties du globe) qui ne s’est pas déroulée comme prévu par les projets initiaux : l’arrivée d’une toute nouvelle génération de routière thermique A6, basée sur la même plateforme PPC que la récente A5 de troisième génération (qui remplace elle-même l’ancienne A4 en plus de l’A5).

Cette A6 thermique devait disparaître au profit de la nouvelle A6 e-tron après la fin de carrière de la génération sortante, mais elle va donc finalement faire peau neuve comme nous l’avons appris il y a quelques jours. On pensait d’ailleurs que, conformément à la précédente stratégie d’Audi en matière de noms, c’est l’A7 qui reprendrait le rôle de la routière thermique. Mais non plus : la toute nouvelle A6 thermique va finalement bien remplacer aussi l’A7 sortante.

Rendez-vous la semaine prochaine

On saura tout de cette nouvelle A6 thermique de sixième génération le 4 mars prochain à l’occasion de sa présentation officielle. En attendant, le constructeur allemand dévoile quelques « teasers » montrant la voiture sous la bâche dans sa version Avant. Pas de doute, la silhouette sera bien celle d’un break traditionnel Audi ! On peut aussi observer la signature lumineuse avant, elle aussi dans les canons de la marque.

Cette nouvelle A6 thermique devrait laisser le choix entre des moteurs essence à hybridation légère, des variantes à hybridation rechargeable et même potentiellement des déclinaisons diesel. Aux dernières nouvelles, sa version ultra-sportive RS pourrait également exister sur cette base thermique, avec un groupe motopropulseur hybride rechargeable. La RS 6 GT que nous avions essayés l’année dernière ne sera donc pas la dernière du genre, même si elle se passait d’un vrai moteur électrique contrairement à ce qui devrait équiper le prochain modèle.