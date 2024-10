La future Link & Co 02 termine ses essais avant sa commercialisation

Link & Co est l’une des multiples marques du groupe chinois Geely qui possède Volvo, Lotus et 50 % de Smart. La Link & Co qui vient d’être prise en photo se nomme chez nous Link & Co 02. Cette auto est spécialement prévue pour le continent européen. Cette auto qui a déjà été présentée est d’ores et déjà annoncée en France sur le site du constructeur avec un tarif d’entrée de gamme de 35 995 €.

La Lynk & Co est un SUV Coupé qui a été conçu par le studio de design situé à Göteborg en Suède. Comme la précédente Lynk & Co 01, un SUV Volvo XC40 rebadgé, la 02 est en vente presque exclusivement en ligne, les points de vente étant plus des lieux d’échange que de vraies concessions. En plus des formules leasing classiques, on pourra louer ce modèle avec une formule de location « tout compris » et sans engagement, une formule qui a un peu de mal à prendre dans notre pays.

Lynk & Co double son offre en France

La marque chinoise Lynk & Co va donc avec l’arrivée de ce nouveau modèle doubler son offre en France, alors qu’en Chine la marque dispose d’autres modèles. Utilisant de nouveaux moyens pour vendre ou louer ses autos, la marque met également en avant la notion de partage et sur le côté du volant des Lynk & Co on trouve une languette qui lorsqu’elle est tirée active la fonction de partage.

Un véhicule entièrement connecté

Le véhicule est également bardé d’équipements high-tech comme la reconnaissance faciale qui permet de personnaliser certains paramètres, il y a aussi une caméra intégrée (qui sert aussi de Dashcam) pour filmer ses voyages et les partager. Le système d’infodivertissement avec écran de 15,4 pouces permet de gérer toutes les fonctions du véhicule, les boutons physiques ayant disparu. Il permet également de communiquer directement avec Lynk & Co et sert à envoyer des infos sur l’état du véhicule.

La même plateforme que la Smart # 3

Pour son SUV coupé Lynk & Co, le constructeur s’est servi de la plateforme SEA (Sustainable Experience Architecture) du groupe Geely qui sert et va servir à de nombreux modèles du groupe chinois, dont la Smart # 3, le futur Volvo XC20 dont le projet est toujours à l'étude et aussi la Zeekr 001 un « shooting brake » haut de gamme qui sera bientôt disponible en France. Pour la Lynk & Co 02, la marque a doté son modèle d’un moteur électrique de 272 ch et 343 Nm de couple, il entraîne les roues arrière et grâce à une batterie de 66 kWh affiche une autonomie de 435 km. Selon la version, cette auto s’équipe d’un chargeur intégré de 11 kW ou 22 kW et la recharge en courant continu peut atteindre les 150 kW (10 à 80 % de charge en 30 minutes).