Lynk & Co 02 : le SUV électrique à partager

Méconnue en France, Lynk & Co est le fruit d’un partenariat entre le groupe industriel chinois Geely et Volvo (propriété de Geely). Ses modèles européens sont conçus à Göteborg en Suède, par des ingénieurs suédois et chinois, puis produits dans l'Empire du milieu. Jusqu’à ce jour la gamme européenne se composait d’un modèle, le 01. Il s’agit d’un Volvo XC40 rebadgé et proposé avec une motorisation hybride rechargeable.

Un modèle économique qui a du mal à percer en France

Mais cette jeune marque, créée en 2016, se distingue principalement par son modèle économique basé sur une formule d’abonnement sans engagement à 600 € par mois (assurance et entretien compris/ +frais d’inscription de 200 €) et son système d’autopartage via une clé numérique. Un mode d’usage prisé aux Pays Bas, en Italie et dans les pays nordiques. L’an dernier, le 01 s’est écoulé à près de 30 000 exemplaires sur le Vieux Continent. En France ce modèle économique n’a pas vraiment pris avec à peine 500 exemplaires livrés depuis le début de l’année. Mais plusieurs facteurs ont refroidi les premiers utilisateurs Français, à commencer par le service après-vente inexistant, les renouvellements par des véhicules en mauvais état et le non-suivi des amendes en cas d’infraction (le propriétaire de la voiture étant Lynk &Co). Pourtant, sur le papier, l’idée permet d’amortir rapidement l’achat ou le loyer de son véhicule car il est possible pour les deux offres de proposer sa voiture en autopartage.

Un crossover électrique chinois aux gènes suédois

La marque renforce aujourd’hui son offre en France avec le 02, un crossover compact de 4,46 m dérivé du Volvo EX30 et du Zeekr X (une autre marque de la galaxie Geely). Ce SUV à la silhouette de coupé reprend pas mal d’éléments de ce dernier comme les découpes de portières arrière, les feux qui débordent sur les ailes extérieures, la planche de bord, les rangements et l’ambiance lumineuse intérieure. Au milieu de cette synergie de groupe, Lynk & Co parvient tout de même à apposer sa touche, notamment sur la partie arrière. Le dessin plongeant du pavillon et le bandeau LED sous le spoiler ont un effet réussi. L’ensemble repose sur d’imposantes jantes de 20’’.

L’intérieur, calqué sur celui de ZeekR, présente bien. Le chinois propose des matériaux sur cette finition haute et notamment des plastiques moussés sur la partie haute, du cuir et des éléments issus du recyclage. Les parties basses sont quant à elles intégralement en plastique dur. Une petite instrumentation numérique se cache derrière un volant au dessin plaisant et moderne. Elle est complétée par une imposante dalle en format paysage dotée d’un système d’exploitation Android. Cette dernière recèle, entre autres, l’interface d’autopartage sur laquelle le propriétaire paramètre toutes les informations nécessaires : durée, kilométrage, prix, etc. Lynk & Co a ajouté une languette en bas du volant pour un accès direct. Le 02 peut également recevoir des mises à jour à distance.

A vivre, le 02 coche plusieurs bonnes cases. La banquette arrière, bien creusée et moelleuse, accueille des passagers de bonnes conditions. L’espace aux jambes est vraiment bon, tout comme la garde au toit très convenable malgré le design du pavillon. Le coffre, dont le volume n’a pas été communiqué s’avère un peu juste pour une famille, bien qu’il dispose d’un rangement sous plancher. Il est complété par un frunk au besoin, d’environ 7 litres.

Le nouveau 02 repose sur la plateforme SEA2 commune aux Smart #1 et Volvo EX30 avec un puissant moteur électrique de 272 ch placé sur l’essieu arrière. Le 0 à 100 km/h est annoncé pour 5,5 s. Le tout est alimenté par une généreuse batterie NMC de 66 kWh offrant au modèle une autonomie de 445 km. Les puissances de recharge sont quant à elle dans la bonne moyenne du marché ave 22 kW en AC et jusqu’à 150 kW en DC. Pour le moment, la Lynk & Co 02 est exclusivement disponible à la vente ou la location, pour un prix de départ de 35 495 €. Un tarif attractif comparé à ses concurrents directs. Sa provenance, la Chine, l’exclue du bonus écologique. Les abonnements seront communiqués ultérieurement.