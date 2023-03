La guerre en Ukraine, un problème gros comme un camion

Décidemment, les répercussions de la guerre en Ukraine n’ont pas fini de compliquer la vie des Européens. En plus de faire grimper en flèche le coût des énergies et par conséquent de pousser l’inflation, le conflit démarré en février 2022 a posé de gros problèmes politiques pour les constructeurs automobiles implantés en Russie en plus de certaines complications logistiques.

D’après les journalistes d’Automotive News, les constructeurs automobiles européens font désormais face à une pénurie de chauffeurs de camions pour une raison simple : l’industrie des transports lourds compte de nombreux chauffeurs ukrainiens parmi ses rangs. Désormais mobilisés par le conflit et donc indisponibles pour remplir leurs missions professionnelles, ces chauffeurs font défaut aux grandes sociétés ( y compris les constructeurs qui ne peuvent plus livrer leurs voitures depuis les usines jusqu’aux concessions). Stellantis inciterait donc ses propres employés à devenir des chauffeurs de camion et pas moins de 140 de ces employés auraient déjà accepté la reconversion. Son inventaire de véhicules prêts à livrer serait passé de 179 000 à 275 000 exemplaires au cours de l'année dernière. Renault chercherait également à solutionner ce problème, en finançant l’apprentissage de la conduite de camion à ses employés avec l’aide de sociétés tierces.

L’usine de Sochaux déborde

On ignore à quel point le problème est lié à cette pénurie de chauffeurs mais le site Stellantis de Sochaux a récemment connu de gros problèmes de stockage, avec des parkings pleins à ras-bord qui ont obligé à utiliser d’autres zones pour entreposer les voitures neuves en attente de livraison. C’est d’ailleurs sur ce site qu’un employé du groupe a décidé de mettre le feu aux Peugeot 3008 garés sur les lieux.