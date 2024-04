La Hyundai Ioniq 5 N eN1 Cup (2024) est une voiture de course électrique

Il y a quelques jours, Alan essayait l’étrange Hyundai Ioniq 5 N sur route et circuit. Ce SUV électrique de 650 chevaux, facturé 78 000€, offre un comportement dynamique amusant mais aussi des performances de premier plan et surtout une fausse sonorité de moteur thermique avec une simulation de passages de rapport de boîte de vitesse.

Afin de crédibiliser ses nouvelles sportives électriques, le constructeur coréen montera aussi une nouvelle compétition rassemblant des versions préparées de ce Ioniq 5 N. Dans sa version définitive, le Ioniq 5 N eN1 Cup développe 650 chevaux avec un groupe motopropulseur à deux moteurs très proche de celui du modèle routier, transformé en une authentique voiture de course équipée d’un arceau intégral à l’intérieur et d’un châssis allégé.

Une voiture de course de deux tonnes

Disposant de batteries de 84 kWh comme le modèle routier, ce Ioniq 5 N eN1 Cup avoue tout de même 1 970 kg sur la balance. Il reprend les faux passages de rapport et la sonorité factice et possède une suspension entièrement réglable. On le verra pour la première fois lors du Hyundai N Festival en Corée du Sud le 27 avril prochain. La compétition démarrera d’abord par des essais et les courses seront organisées ultérieurement. Pour l’instant, on ne connaît pas le prix de cette voiture de course électrique.