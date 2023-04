La Hyundai Ioniq 6 élue "meilleure voiture du monde" 2023

On ne compte plus les élections désignant une « meilleure voiture de l’année ». Après celle de la « meilleure voiture de l’année » par un jury du Royaume-Uni il y a quelques jours et celle de la « meilleure voiture mondiale de l’année par les femmes », ou encore celle du « Car of the Year » désignée par un jury européen ayant sacré cette année le Jeep Avenger, voilà cette fois le verdict des « World Car of the Year Awards » livré pendant le salon de l’automobile de New-York 2023. La lauréate principale ? La berline électrique Hyundai Ioniq 6 qui remporte le prix de « meilleure voiture du monde » en plus de celui de « meilleur design de l’année » et de « meilleure voiture électrique du monde ».

Un carton plein pour le constructeur qui en suit un autre, puisque c’est le SUV Ioniq 5 qui avait remporté ces trois prix l’année dernière dans la même élection. Une jolie succession de récompenses pour Hyundai donc, après l’élection remarquée du Kia EV6 en 2022 par le jury du « Car of The Year » européen où le Ioniq 5 était également arrivé en seconde position du classement final.

Un jury avec des représentants de 25 pays différents

L’appellation « World car of the Year” concerne les principaux marchés de la planète puisqu’elle correspond à des votes de membres du jury provenant de 25 pays situés en Amérique, en Europe, en Afrique et en Asie : l’Afrique du Sud, l’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, le Brésil, le Canada, la Chine, la Corée du Sud, les Émirats Arabes Unis, l’Espagne, les États-Unis, la Finlande, la France, la Grande-Bretagne, la Grèce, l’Inde, l’Irlande, l’Italie, le Japon, la Jordanie, le Mexique, la Pologne, le Portugal, la Russie et la Slovénie. Notez que la Ioniq 6 a devancé les BMW X1 et iX1 dans le classement principal ainsi que le Kia Niro. Dans la catégorie des citadines, c'est la Citroën C3 qui l'a emporté. Mais pas le modèle que l'on connaît en Europe...