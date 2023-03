Le Kia Niro élu voiture de l'année 2023 par les femmes du WWCOTY

Outre le jury européen de la meilleure voiture de l’année (COTY) ou celui de la meilleure voiture mondiale de l’année (WCOTY), il faut désormais aussi compter sur le WWCOTY (Women’s World Car of the Year). Comprenant exclusivement des femmes réparties un peu partout dans le monde, le jury de cette organisation a livré ses choix pour l’édition 2023 de son élection. Et ils sont un peu surprenants dans le détail.

Le Kia Niro est en effet élu « meilleure voiture urbaine de l’année » et remporte le titre général de « meilleure voiture de l’année ». Le Jeep Avenger, beaucoup plus petit que le SUV coréen (4,08 mètres de long contre 4,42 mètres), remporte lui le titre de « meilleur SUV familial de l’année ». Compte tenu de la taille de ces deux modèles et de leur différence d’habitabilité, on aurait plutôt imaginé l’inverse.

L’Audi RS 3 meilleure sportive

Dans les autres catégories, l’Audi RS 3 est élue « meilleure sportive de l’année » et malgré son absence de commercialisation dans de nombreux pays où sont situés les membres du jury, la Citroën C5X est curieusement élue « meilleure grosse voiture de l’année ». Le Nissan X-Trail a lui droit au titre de « meilleur gros SUV de l’année » et le Ford Ranger, à celui du « meilleur pick-up de l’année ».