La Jeep de Jean-Luc Mélenchon fait beaucoup parler

Samedi dernier, Jean-Luc Mélenchon effectuait sa rentrée politique en visitant la Braderie de Lille. La tête d'affiche du parti NUPES en a profité pour critiquer vivement les décisions d'Emmanuel Macron en matière d'écologie et de gestion de la crise des énergies. Puis il s'est installé dans le siège passager d'un Jeep Compass avant de filer. Un petit détail qui a immédiatement attiré l'attention de ses détracteurs : alors qu'on reproche au président Emmanuel Macron ses vacances en jet-ski, Jean-Luc Mélenchon oserait ainsi se déplacer dans un gros SUV polluant même pas français ? Voilà en substance les critiques entendues sur les réseaux sociaux depuis cette apparition publique, qui ont obligé l'équipe du politicien à prendre la parole.

« C'est un véhicule hybride, loué chez Sixt Gare de l'Est à Paris spécialement à l'agence Sixt de la Gare de l'Est à Paris », a précisé le député de NUPES Antoine Léaument. « Il nous fallait un véhicule de grosse taille afin de transporter cinq personnes ainsi que du matériel. Nous demandons toujours des voitures françaises dans ces cas, mais c'est la voiture qu'on nous a proposée par rapport aux contraintes que nous avions. Cette polémique est absurde : aurions-nous dû louer plusieurs voitures françaises plutôt qu'une seule et ainsi polluer davantage ? »

Sujet sensible

Les flottes de Sixt comprennent normalement des Peugeot 3008 et d'autres alternatives françaises possibles, qui n'étaient peut-être pas disponibles lorsque l'équipe de Jean-Luc Mélenchon a réservé sa voiture. Ils voulaient visiblement aussi louer absolument un modèle « hybride » pour des questions d'image. Rappelons que le Jeep Compass existe dans deux versions électrifiées : le micro-hybride E-Hybrid, commercialisé à partir de 37 450€ et rejetant entre 128 et 136 g/km de CO2, et l'hybride rechargeable 4xe proposé à partir de 46 450€ et rejetant entre 40 et 55 g/km de CO2. Une chose est sûre : la question de l'automobile s'impose plus que jamais comme un sujet sensible pour les personnalités publiques...