La Kia K8 restylée veut jouer sur le terrain des grosses berlines de luxe

Il y a une véritable tradition pour les grosses routières un peu haut de gamme en Corée du Sud, même si ces autos sont totalement inconnues chez nous. L’année dernière, d’ailleurs, Hyundai dévoilait la toute nouvelle Grandeur sur ce format dominé par les Allemandes, BMW Série 5 et Mercedes Classe E en tête. Longue de 5,03 mètres, elle affiche un design très personnel avec un long bandeau lumineux à l’avant et des proportions statutaires.

La Kia K8 restylée que vous découvrez dans cet article est sa proche cousine. Lancée en 2021, la Coréenne s’offre un profond restylage et change totalement sa face avant et le design de sa poupe. Elle nous paraît un peu moins « précieuse » que sa sœur de chez Hyundai en matière de style, mais fait elle aussi l’effort d’afficher une présentation intérieure très soignée avec de beaux cuirs et des places arrière à l’habitabilité généreuse.

300 chevaux sous le capot

Comme la Grandeur, la K8 restylée possède un V6 3,5 litres essence de 300 chevaux en haut de gamme (avec une transmission intégrale en option et une propulsion de série). Les clients pourront sinon opter pour un quatre cylindres 2,5 litres de 200 chevaux et une version à GPL du 3,5 litres.

Notez que les prix annoncés en Corée du Sud restent très bas : la voiture coûte l’équivalent de 25 000€ là-bas dans sa version de base. Même en version haut de gamme, elle reste sous les 40 000€ ! Rappelons que ces autos, pas compatibles avec les normes européennes au niveau de leurs moteurs, ne sont pas importées chez nous.