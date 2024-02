La Lamborghini de Trump a finalement explosé les records

Le nom de Donald Trump fait-il vendre ? On pensait que non en observant la publication de l’annonce de la maison américaine Barrett-Jackson il y a quelques semaines, qui remettait en vente une Lamborghini Diablo VT Roadster ayant appartenu à l’ancien président des Etats-Unis Donald Trump. La voiture avait déjà été mise en vente sans succès en 2016 au prix de 460 000 dollars et elle revenait sur le devant de la scène en espérant convaincre quelqu’un.

Force est de constater que depuis, l’engouement autour de cette voiture a changé. L’auto est en effet partie au prix de 1,1 million de dollars, soit plus de 922 000 euros. Ce qui, une Diablo certes peu kilométrée (15 431 miles soit 24 800 km) et dans une configuration rare, reste très cher sachant que les quelques exemplaires disponibles sur La Centrale dépassent rarement les 400 000 euros.

Quelques détails très « Trump »

Notez que cet exemplaire possède quelques petites particularités comme des badges « Donald Trump 1997 » apposés sur l’intérieur des portières. Il possède un V12 atmosphérique de 492 chevaux, une transmission intégrale et une boîte de vitesses manuelle avec une très jolie grille. L’histoire ne dit pas si l’acquéreur est un fan de Donald Trump.