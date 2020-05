La M4 Gran Coupé confirmée par BMW

Nos confrères de la publication anglaise Autocar rapportent en ligne des informations à propos de l'avenir des gammes M et Série 4 Gran Coupé. La marque munichoise a en effet confirmé sa volonté de commercialiser pour la première fois une M4 empruntant la carrosserie du modèle combinant les quatre portes d'une berline aux lignes fluides d'un coupé.

D'après une source anonyme, la BMW M4 Gran Coupé deviendra réalité aux côtés de trois autres "4" très musclées. Une M4 coupé traditionnelle et un cabriolet aux puissances équivalentes seront bien entendu au catalogue mais une autre surprise concerne une autre nouveauté : l'arrivée de l'i4. BMW prévoit en effet d'offrir d'après les rumeurs plus de puissance à la déclinaison survoltée du modèle qu'à son trio coupé, cabriolet et Gran Coupé.

Pourquoi le constructeur BMW a-t-il changé d'avis pour la M4 Gran Coupé ? À cause de la concurrence et plus précisément de l'Audi RS5 Sportback. La sportive abrite pour rappel sous son capot un V6 2.9l biturbo de 450 chevaux. La nouvelle M4 est pour sa part attendue avec le bloc 3.0l M TwinPower Turbo intronisé par le SUV X3 M délivrant 480 chevaux en déclinaison standard et jusqu'à 510 chevaux avec le label Competition.