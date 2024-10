La maire de Paris instaure sa zone de trafic limité dès ce lundi 4 novembre 2024 !

Il y a quelques jours, les communicants de la mairie de Paris donnaient des nouvelles de la ZTL, la « zone de trafic limité » annoncée pour la première fois en 2021. Ils expliquaient alors qu’elle arriverait bientôt.

Dont acte : la mairie de Paris vient de publier, ce jeudi, un arrêté instaurant officiellement la zone de trafic limité dans le cœur de Paris. Une zone qui, pour rappel, interdit aux automobilistes de traverser Paris par les arrondissements 1,2, 3 et 4 sans y résider ou avoir une bonne raison d’y aller. D’une taille de 5,5 kilomètres carrés, la surface concernée doit permettre de réduire de « 7 à 30% » le trafic routier sur certains grands axes de circulation de la capitale d’après les estimations de la marie.

Mise en application ce lundi, mais comment ?

C’est finalement ce lundi 4 novembre 2024 que cette zone de trafic limité se déploiera officiellement dans Paris. La municipalité prévoit d’abord une phase de pédagogie puis une phase de contrôle et de verbalisation dans un second temps. Mais sachant qu’il restera en principe autorisé de circuler dans les arrondissements concernés pour un rendez-vous dans la zone (chez le docteur, au cinéma, aux courses…), les modalités de ces verbalisations doivent être précisées et paraissent même assez difficiles à faire respecter.