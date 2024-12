La marque Cupra veut choquer tout le monde

Créée en 2018 seulement, la marque Cupra a déjà bien avancé en seulement six ans d’existence. Grâce principalement au gros succès commercial du Formentor, un SUV compacte cousin du Volkswagen Tiguan dont le design plaît beaucoup, Cupra vend désormais autant de voitures que Seat et continue de croître. Let l’arrivée de nouveautés comme le Terramar devrait lui permettre de continuer sur cette bonne lancée.

Et d’après le directeur de Cupra Wayne Griffiths qui s’est confié aux journalistes anglais d’Autocar, la marque prévoit des « nouveautés provocantes » qu’elle espère dévoiler dès l’année prochaine. Elle travaillerait même sur une sorte de buggy capable d’évoluer à la fois en tout-terrain et dans la ville. Mais aussi à moyen terme sur un SUV plus gros que le Terramar avec l’idée de plaire à la clientèle américaine, l’un des objectifs de développement de Cupra.

Si provocant que ça ?

Cupra propose déjà des modèles au design assez original, avec en tête d’affiche le SUV électrique Tavascan. Mais ces modèles restent techniquement très proches de ceux de Volkswagen ou Skoda. Le Tavascan, par exemple, dispose des mêmes moteurs que l’ID.4 ou l’Enyaq et n’est pas beaucoup plus sportif que ces derniers.

A noter que toujours d’après Autocar, Cupra pourrait développer une version hybride rechargeable très puissante sur la base du Terramar, avec possiblement le cinq cylindres Audi en base moteur.