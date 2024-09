La marque Ferrari prépare sa première sportive 100 % électrique !

Au début de l’été, Ferrari a inauguré son E-Building. Dans celui-ci, la marque au cheval cabré pourra produire toutes sortes de Ferrari qu’elles soient thermiques, hybrides ou 100 % électriques. Pour cette dernière motorisation, on sait que la marque italienne prévoit la commercialisation de sa première Ferrari électrique en 2026 (après une présentation en 2025) dont l’un des mulets chargés de mettre au point le châssis et la motorisation électrique vient d’être surpris sur la route.

Le véhicule d’essai de la première électrique est basé sur une plateforme modifiée de Maserati Levante et de Ferrari Purosangue avec des éléments de carrosserie disparates. On peut voir sur ce modèle d’énormes sorties d’échappements afin de faire croire à la présence d’une motorisation thermique. C’est dans les alentours de Maranello que la marque italienne poursuit ses premiers essais routiers de ce qui est l’avenir de Ferrari en Europe.

Assembler des Ferrari à moteurs V12 ou dotées de batteries

Le E-Building qui a coûté 200 millions d’euros à la marque affiche une superficie totale de 42 500 m2 sur quatre étages. Les lignes de production qui s’y trouvent ont été pensées pour être les plus flexibles possibles et accueillir la production des moteurs de tous types, y compris électriques. La future Ferrari électrique sera assemblée au sein de cet E-Building.

Toujours plus exclusives, les belles au cheval cabré

Pour Ferrari il est indispensable que la marque conserve son savoir-faire et produise de vraies Ferrari fussent-elles électriques. C’est pourquoi la marque vient de renforcer sa collaboration avec le fabricant sud-coréen SK (il équipe les Ferrari hybrides rechargeables comme la SF90) afin d’avoir un contrôle maximal sur ses futures autos qui devraient être vendues à un tarif très élevé afin qu’elles conservent la même touche d’exclusivité même si elles fonctionnent à l’électricité.

La première électrique : hypercar, GT ou SUV ?

Pour le moment, les informations techniques sur cette nouvelle Ferrari électrique sont plus que parcellaires. On évoque aussi un probable prix de vente de l’ordre de 500 000 € hors options pour cette toute nouvelle auto dont on ne connaît pas encore le type de carrosserie. Ferrari devrait nous en dire plus dans le courant de l’année prochaine.