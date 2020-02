La marque Ferrari vexée par une transformation sur base de 456

Drôle de surprise pour Bemrose le propriétaire de cette Ferrari 456 anciennement abandonnée et accidentée à l'avant. L'homme originaire d'Australie et amateur de drift a reçu des plaintes de la firme italienne après avoir remplacé le V12 de son beau coupé par un moteur rotatif bien plus abordable.

D'après ses dires, la restauration de son véhicule coûtait plus de l'équivalent de 90 000 euros au pays des kangourous. Une somme conséquente pour une Ferrari disponible en occasion dès 60 000 euros environ. Bermrose a donc pris une décision radicale : lui offrir une mécanique puissante mais abordable. Le moteur Wankel incarnait donc la solution la plus adaptée.

L'exotisme de la transformation a immédiatement fait le buzz à la télévision et sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi Ferrari est revenu vers l'ingénieur de formation pour lui demander d'arrêter de communiquer sur son projet. Amusé par cette intervention, Bermrose publiait sur la toile quelques jours plus tard une vidéo ironique d'excuse pour avoir vexé la firme iconique.