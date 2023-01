La Mazda MX-5 "ne mourra jamais"

Voilà qui fait plaisir, à l’heure de la réduction des gammes, de la disparition des variantes loisirs type coupé et cabriolet, pour se focaliser sur la monoculture du SUV, les dires de Martijn ten Brink ont de quoi donner le sourire.

Le boss de Mazda Europe a précisé, lors du salon de Bruxelles, que « le modèle actuel, lancé en 2015, continuera d’être mise à jour et n’est pas menacé d’être retiré de la vente en raison des émissions ou d’autres législations ».

Cependant, il n’indique pas les choix techniques qui seront retenus, mais l’électrification est inéluctable. L’hybridation pourrait alors être retenue pour la prochaine génération, probablement sous le code « NE ». Un petit moteur électrique viendrait alors soutenir le bloc thermique. Il n’est pas exclu que ce dernier soit le 2.0 Skyactiv-X, un moteur à essence qui a la particularité de fonctionner comme un diesel (auto-inflammation), avec à la clé des consommations réduites. Cette génération pourrait ainsi être la dernière du genre avant de passer à la propulsion entièrement électrique.

En revanche, l’aspect aérodynamique semble être un axe déterminant pour les futurs modèles de la marque, notamment pour ceux conçus sur la nouvelle plateforme électrique prévue en 2025.

Un futur roadster MG comme concurrent

La Mazda MX-5 est apparue pour la première fois en 1989, et s’est vendue à plus d’un million d’exemplaires en l’espace de quatre générations. Il s’agit d’une véritable institution, reconnue pour le plaisir qu’elle procure, tout en étant financièrement raisonnable et fiable. Les quatre générations ont réussi à conserver cette philosophie, mais les futures contraintes sont de véritables défis pour les ingénieurs.

Par bonheur, Mazda ne compte pas abandonner son roadster. Toutefois, un autre modèle à l’esprit similaire est en étude non loin du Japon, en Chine. Il s’agit de la MG Cyberster, qui n’est pour le moment qu’un concept électrique, mais qui devrait pointer le bout de son nez d’ici 2024.