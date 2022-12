Les tops/flops de la rédaction (9/14)

Top : MG Cyberster

Si j’évoque un petit roadster plutôt abordable, simple, misant sur le look et la sportivité ? La première idée qui vient à l’esprit est la Mazda MX-5, logique puisqu’elle est la seule représentante dans le domaine. Mais une marque anglaise, enfin chinoise depuis 2006, a dans ses cartons un modèle fort séduisant, il s’agit de la Cyberster de MG. Elle fut présentée en tant que concept au salon de Shanghai en 2021, mais des dépôts de dessins de la version définitive ont fuité cette année. Ces derniers démontrent tout d’abord qu’elle est en voie de finalisation. Ensuite, ils montrent un roadster, certes assagi par rapport au concept, mais qui a franchement de l’allure. Capote en toile, long capot, cabine reculée, arrière courts, tous les ingrédients d’une belle auto sont regroupés.

De plus, MG a soigné les détails comme la signature lumineuse reprenant l’Union Jack du Royaume-Uni, les petits arceaux couleur aluminium, le volant de type yoke et surtout les portes en élytres, façon Lamborghini ! Cette Cyberster devrait être commercialisée en 2024 et pourrait faire parler la poudre grâce à un moteur électrique de 330 kW (soit 449 ch) qui la propulserait à 100 km/h en 3 secondes. L’autonomie atteindrait 800 km sur le cycle d’homologation chinois, moins sévère que notre WLTP.

Seulement, un moteur de 180 kW (soit 245 ch) suffirait amplement pour avoir quelques sensations. Une autonomie de 400 km permettrait de jolies balades le week-end et aurait l’avantage de préserver le coût. On peut alors imaginer une MG Cyberster sous la barre des 30 000 €. Une voiture plaisir, non soumise au malus, et qui ne fait pas tiquer votre banquier… Par les temps qui courent, voilà qui est top !

Flop : la fin des voitures à petit prix ?

Une Fiat Panda facturée à partir de 13 000 €, une Dacia Sandero qui débute à 11 490 €, une Volkswagen Up qui tutoie les 17 000 € en prix de base, ces prix n’ont plus rien d’attractifs pour de simples citadines. Il n’y a pas si longtemps, les deux premières ne dépassaient pas les 10 000 € et l’Allemande les 15 000 €. Oui, mais voilà, l’inflation est passée par là et a fait grimper en flèche le prix des voitures.

Mais une autre tendance guette les constructeurs, et donc les consommateurs. Les Peugeot 108 et Citroën C1 ne sont plus au catalogue, la Ford Fiesta va tirer définitivement sa révérence au profit d’un futur crossover, vendu très certainement plus cher… Les petites voitures « abordables » sont bel et bien en sursis. Même les constructeurs premium, dégageant des marges plus confortables que celles des marques généralistes vont réduire la voilure. Pour sa part, Mercedes a annoncé diminuer le nombre de modèles du segment « Entry Luxury » (Classe A Berline, CLA, Classe B…). Jaguar et Audi ont aussi annoncé vouloir privilégier les modèles vendus plus cher. Le but est de vendre moins, mais plus cher. Mercedes, Audi ou encore Jaguar ne produisent pas de « voiture du peuple » mais le ton est donné.

L’avènement de la voiture électrique ne va pas dans le sens de l’économie. Pourtant, les constructeurs européens travaillent sur de petites voitures. Le groupe Volkswagen lancera trois citadines d’ici 2025 (sous les badges Volkswagen, Skoda et Cupra) mais leur prix de base oscillera entre 20 000 et 25 000 €, soit le prix d’une GTi avant inflation (une espèce presque entièrement disparue). De son côté, Renault lancera sa R5 un peu plus de 20 000 €, si le prix des matières premières ne continue pas de flamber. La Spring de Dacia, marque low-cost par excellence, était vendue 16 990 € fin 2020. Elle est aujourd’hui affichée 20 800 €. L’époque des voitures à 10 000 € paraît déjà lointaine.

Mon souhait pour 2023

Le retour des petites GTi. Un gabarit compact (environ 4,00 mètres de long), une puissance « confortable » de 200 ch et un châssis aiguisé, voilà la recette du plaisir. Un plaisir qui n’est pas incompatible avec l’électrification, au contraire. Une batterie dans le plancher abaisse le centre de gravité, un moteur électrique « gavé » de couple assure de fortes accélérations. Et si celui-ci envoie ses Watts sur le train arrière, c’est encore mieux ! Emballez tout cela avec un accumulateur raisonnable afin de contenir le poids et le prix, et vous obtenez une Clio RS, 208 GTi ou Fiesta ST des temps modernes.