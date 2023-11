La Mazda MX-5 restylée (2024) reste abordable

A cause de l’évolution du malus écologique pour 2024, les sportives abordables comme la Toyota GR 86 vont devenir totalement invendables en France. Proposée à 33 900€, la Japonaise au pilotage passionnant se verra en effet taxée de 60 000€ de malus dès le 1er janvier 2024. Heureusement, sa rivale de chez Mazda restera beaucoup moins lourdement pénalisée.

Passée par la case restylage il y a quelques jours, la MX-5 "2024" laissera toujours le choix entre le petit quatre cylindres atmosphérique de 1,5 litre développant 132 chevaux et celui de 2,0 litre fournissant 184 chevaux. Le premier aura droit à un malus 2024 de 1 172€ et le second de 2 918€. La boîte de vitesses automatique proposée sur cette motorisation de 2,0 litres devrait en revanche être délaissée par la clientèle car elle donnera droit à un malus 2024 de 9 681€.

A partir de 33 000€

Alors, quel prix pour cette MX-5 restylée en France ? 33 000€ au minimum pour la version de 132 chevaux avec la capote en toile à commande manuelle, 35 500€ pour la version RF et son toit en dur à commande électrique. Si vous voulez opter pour le gros moteur de 2,0 litres, l’addition grimpera respectivement à 39 500€ et 42 000€, auxquels il faudra donc ajouter le malus écologique décrit plus haut. Notez que trois finitions seront proposées sur les deux modèles, avec une addition maximale de 46 000€ et trois options restantes au catalogue.