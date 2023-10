Mazda MX-5 restylée (2023) : la reine des sportives pas chères évolue (un peu)

La Mazda MX-5 de quatrième génération existe depuis 2015. Elle a déjà subi une petite série d’améliorations en 2019, notamment avec l’arrivée d’une motorisation plus puissante sur le haut de gamme. Et le constructeur d’Hiroshima la fait à nouveau évoluer pour lui permettre de poursuivre sa carrière.

Ces améliorations se distinguent à l’extérieur avec un bouclier avant légèrement différent puisque les feux de jours se situent désormais dans les optiques principales et non plus de part et d’autre de la calandre. L’intérieur de cette calandre change aussi avec l’ajout des capteurs permettant de faire fonctionner le régulateur de vitesse adaptatif, inédit sur le modèle. Les feux arrière changent aussi un peu.

A l’intérieur, la MX-5 restylée embarque un nouvel écran tactile de 8,8 pouces déjà vu dans les récentes Mazda2 et CX-3. Sa planche de bord intègre aussi un combiné d’instrumentation modifié et il sera possible d’opter pour une nouvelle couleur beige au niveau de la sellerie et de la partie basse de la console centrale.

Quelques améliorations mécaniques aussi

Dans son communiqué qui ne concerne pour le moment que la version japonaise de la MX-5 (la variante européenne les intégrera un peu plus tard), Mazda précise que le différentiel à glissement limité du train arrière a été revu. L’ESP offre également un mode « Track » et la direction a été modifiée pour offrir de meilleures sensations de pilotage. Sous le capot, on trouve toujours le quatre cylindres atmosphérique de 1,5 litre en entrée de gamme, qui gagnerait 4 chevaux (il développe actuellement 132 chevaux sur la version européenne). Mais aussi le 2,0 litres de 184 chevaux en haut de gamme.

En France, la première sera sans doute privilégiée en 2024 en raison de l’évolution du malus écologique : elle s’en tirera avec 1 172€ de malus alors que la 2,0 litres sera pénalisée de 3 119€. Avec un prix d’entrée fixé actuellement à 30 850€, elle va en tout cas s’imposer comme la seule voiture de sport vraiment abordable. La Toyota GR 86, affichée 33 900€, aura droit à 60 000€ de malus !