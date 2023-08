La MG Cyberster électrique possède-t-elle de quoi faire rêver l'amateur de grosses sportives ?

Fondée en 1924 à Oxford en Angleterre, la marque automobile MG n’a plus grand-chose de britannique depuis qu’elle a été rachetée par le groupe chinois SAIC au début du siècle. La marque restée fidèle au badge comprenant les initiales de Morris Garage propose désormais des véhicules électriques dont le prix défie toute concurrence, du SUV citadin ZS au SUV familial Marvel R en passant par le break MG5 et surtout la compacte MG4 à la technologie remarquablement compétitive.

Mais pour renouer avec ses origines, MG proposera bientôt la Cyberster. Cette vraie voiture de sport à deux places cabriolet, inspirée des roadsters d’antan (avec un gabarit sensiblement plus gros tout de même) promet des performances de pointe et un tarif « raisonnable ». Après la présentation statique à Goodwood il y a quelques jours, voici enfin la fiche technique détaillée de l’auto grâce à des informations en provenance de Chine (notamment à l’occasion de sa présentation au salon de Chengdu).

De 314 à 544 chevaux

La version de base de la MG Cyberster développera 314 chevaux via un unique moteur entraînant les roues arrière, accouplé à des batteries d’une capacité de 64 kWh. Sa version haut de gamme possédera deux moteurs (un bloc de 340 chevaux à l’arrière et un second générateur de 204 chevaux à l’avant), cumulant une puissance totale de 544 chevaux avec des batteries de 77 kWh. Cette configuration permettra à l’auto d’abattre le 0 à 100 km/h en 3,2 secondes, mais elle augmentera la masse à près de deux tonnes (1985 kg). L’autonomie maximale est annoncée entre 500 km et 580 km, (selon la version) mais d’après les normes d’homologation chinoises CLTC bien moins réalistes que notre mesure WLTP européenne. L’autonomie réelle se situera sans doute en-dessous de ces chiffres.

Reste évidemment à connaître le prix de la bête, qui devrait débuter autour des 60 000€ pour la version de base propulsion de 314 chevaux. La version haut de gamme sera probablement au moins 10 000€ plus chère.