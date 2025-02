La MG3 devient 100% thermique mais elle n'a rien d'intéressant

Mg mise désormais à fond sur ses modèles hybrides avec la citadine MG3 Hybrid+ proposée à partir de 19 990€ et le SUV ZS Hybrid+ affiché à partir de 22 990€. Des prix imbattables au registre du rapport prix prestation, sachant qu’ils correspondent à une motorisation de 195 chevaux à la fois puissante et frugale (avec en sus un bon niveau d’équipement de série). Les concurrents directs sont tous plus chers, y compris chez Dacia.

Malgré sa fabrication chinoise et son appartenance au groupe SAIC, cette marque MG conserve un lien particulier avec le marché du Royaume-Uni. Et là-bas, le constructeur y lance une version 100% thermique de la Mg3 pour élargir sa gamme vers le bas.

Un peu trop chère ?

Voilà donc la MG3 uniquement équipée du quatre cylindres essence de 1,5 litre atmosphérique, développant 114 chevaux « bhp » et accouplé à une boîte de vitesses manuelle à cinq vitesses. Elle abat le 0 à 100 km/h en 10,8 secondes et rejette officiellement 137 g/km de CO2 dans l’atmosphère.

Intéressant ? Pas tant que ça puisque l’auto s’affiche à partir de 16 450 livres sterling dans les concessions de la Perfide Albion, soit l’équivalent de 19 881€. C’est le prix français de base de sa déclinaison hybride ! Il faut dire que là-bas, la version hybride démarre à 18 495 livres sterling soit 22 352€.

A 2 000€ de moins que la version hybride chez nous (soit 17 990€) elle deviendrait un peu plus concurrentielle face à la Dacia Sandero (Sous les 17 000€ avec un moteur GPL de 100 chevaux et un équipement correct), mais sans plus. D’autant plus qu’elle aurait droit à un malus 2025 de 1 172€, ce qui explique pourquoi MG France n'en veut pas.