La mort n'est pas une œuvre d'art

Le 6 juin dernier, l’artiste Ben s’est donné la mort à son domicile niçois, quelques heures après le décès de son épouse Annie sans laquelle il ne pouvait et ne voulait pas vivre.

De son vrai nom Benjamin Vautier, Ben était âgé de 88 ans. D’origine suisse, il était né à Naples le 18 juillet 1935.

Membre actif du mouvement Fluxus dans les années 1960, Ben a produit une œuvre abondante à la fois conceptuelle et populaire qui a donné à l’écriture une force étrange et singulière au-delà d’une apparente simplicité.

Il est connu en effet du grand public pour les mots calligraphiés d’une plume enfantine et appliquée, maniant humour, autodérision et subversion avec brio.

Toutes sortes de citations, de phrases, de provocations ont été égrenées en lettres blanches et cursives sur fond noir. Pour Ben, tous les supports étaient bons pour exprimer une vérité, une évidence, une conviction, une incongruité…

L’automobile n’y a pas échappé.

À partir des années 1980, les « communicants » de plusieurs constructeurs se sont emparés de l’idée des Art Cars qu’avait initiée Hervé Poulain avec ses fabuleuses BMW de compétition.

Mais le concept a été détourné et vulgarisé en s’appliquant à des voitures très ordinaires.

L’automobile obsède une kyrielle d’artistes qui prétendent enterrer le mythe mais qui le magnifient à travers leur regard destructeur et fasciné. Les plus virulents et les plus contestataires ravalent leur rébellion, inhibés par le mécénat qui cadre leur œuvre.

Après Seat, Opel, Renault et quelques autres, l’importateur de Nissan en France décide d’accompagner le lancement de la Micra en s’appuyant sur une opération de ce type et en confiant la citadine à Jérôme Mesnager, Robert Combas et Ben.

« L’art est partout », affirme-t-il.

La preuve : « la DS est une œuvre d’art ». En 2005, Ben signe de ces mots le carton d’invitation d’une exposition consacrée à la DS dans le cadre de la FIAC.