La nouvelle BMW Série 4 transformée en pick-up et en break de chasse

Le graphiste hongrois X-Tomi Design publie sur la toile deux images divertissantes concernant la dernière itération du coupé BMW Série 4. La transformation ne concerne pas -et c'est assez rare pour le noter avec ce modèle- la calandre gigantesque de l'auto mais bien le reste de sa carrosserie.

Le premier rendu virtuel offre à la deux portes munichoise des airs de BMW Z3 coupé. L'arrière gagne en effet un hayon très plongeant et des vitres de custode plus grandes afin de lui donner des allures de break de chasse. Enfin, des barres de toit complètent l'ensemble. Le second projet s'éloigne quant à lui franchement de l'univers BMW en donnant à la Série 4 un look de pick-up. Une benne, la suppression de la banquette et une vitre arrière rapprochée sont cette fois de la partie pour l'Allemande façon utilitaire.

Pour rappel, la nouvelle BMW Série 4 -la vraie- est accessible en France dès 48 000 €. L'offre des moteurs diesels et essence propose des blocs aux puissances allant de 184 chevaux à 374 chevaux. Dans tous les cas de figure, la cavalerie transite au sol via une boîte automatique huit rapports.