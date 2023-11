La nouvelle Fiat 500 électrique à partir de 79 € par mois

Promesse phare du candidat Macron lors de la campagne présidentielle de 2022, la voiture électrique à 100 € n’est toujours pas une réalité, près de deux ans plus tard.

Alors que celui qui a été, depuis, réélu pour un second mandat promet désormais la mise en place de ce dispositif de « leasing social » pour la fin de l’année, le constructeur italien Fiat a décidé de prendre les devants, et annonce une offre de location de sa Nouvelle 500 à partir de 79 € seulement.

Cette offre, imbattable aujourd’hui sur le marché automobile, est valable jusqu’au 31 décembre 2023 et ce quelle que soit l’évolution du bonus écologique 2024 à partir du 15 décembre 2023.

L’offre porte sur une location avec option d’achat d’une durée de 37 mois et 30 000 km de sa 500 d’entrée de gamme avec batterie de 23,8 kWh, après apport de 2 500 € sans condition de reprise et incluant le bonus écologique de 8 000 €. En cas d’éligibilité à la prime à la conversion de 2 500 € pour la mise au rebut d’une voiture essence mise en circulation avant 2006 ou d’un diesel mis en circulation avant 2011, l’apport est ramené à 0,00 €.

Modèle d’accès, la petite citadine italienne offre une autonomie de 190 km en cycle mixte WLTP et est animée par un bloc électrique développant 90 chevaux. Côté équipements, on retrouve la climatisation automatique, un écran central d’infodivertissement de 10,25 pouces, Apple CarPlay & Android auto sans fil, le démarrage sans clé, un détecteur de fatigue, des capteurs de pluie et de luminosité, le freinage autonome d’urgence, la reconnaissance des panneaux ou encore l’alerte de franchissement de ligne.